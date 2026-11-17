İsveç'te hükümeti kurmakla görevlendirilen mevcut başbakan ve Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson, görüşmeler için daha fazla süre istediğini belirtti.

İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen ile başkent Stockholm'de bir araya gelen Kristersson, basın toplantısı düzenledi.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından Norlen'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği 3'üncü isim olan Kristersson, 3 Kasım'da üstlendiği hükümeti kurma görevine ilişkin geçen hafta da ek süre istediğini anımsattı.

Kristersson, hükümet kurma görevi için daha fazla süre talep ettiğini belirterek, "Parlamentoda yapılması gereken başbakanlık oylamasına doğrudan gitmek için çok erken. Merkez Parti'nin tutumunu tam olarak belirleyebilmesi için birkaç gün daha zamana ihtiyacımız var." dedi.

Norlen de bir basın toplantısı düzenleyerek, Kristersson'un talebini olumlu karşıladığını belirterek, 1 hafta daha süre tanındığını açıkladı.

Gelecek hafta tüm parti liderleriyle bir araya gelmeyi planladığını aktaran Norlen, parlamentodaki başbakanlık oylamasının kasım sonunda yapılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Norlen, "Yeni yıldan önce İsveç'in ya yeni bir hükümeti olacak ya da erken seçim sürecine girecek." dedi.

Ulusal medyada ise İsveç'te seçimin üzerinden 2 ay geçtiği ve yeni hükümetin hala kurulamadığı yorumları yapıldı.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada da Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Norlen, 19 Ekim'de Merkez Parti lideri Elisabeth Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevini vermiş, Thand Ringqvist de yeterli desteği alamadığını açıklamıştı. İsveç Parlamentosunda 3 Kasım'da Thand Ringqvist için yapılan başbakanlık oylaması da reddedilmişti.

Norlen, en son, 3 Kasım'da hükümeti kurma görevini Kristersson'a vermişti.

Bu arada, İsveç yasalarına göre, parlamentoda 4 kez başbakanlık oylaması yapılabiliyor. Kristersson için yapılacak başbakanlık oylaması 3'üncü sıradaki olacak. İsveç'te 4 oylamanın başarısız olması durumunda ise erken seçim süreci başlayacak.