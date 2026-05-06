İsveç’te Uçak Yakıtı Alarmı

06.05.2026 00:36
İsveç, Ortadoğu krizi nedeniyle uçak yakıtında sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

HELSİNKİ, 29 Nisan (Xinhua) -- İsveç hükümeti, Ortadoğu'daki krizin devam etmesi nedeniyle uçak yakıtı konusunda sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Enerji Bakanı Ebba Busch, düzenlediği basın toplantısında, İsveç Enerji Ajansı'nın değerlendirmesi doğrultusunda salı günü yayımlanan erken uyarının, yakıt tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklara yönelik üç aşamalı müdahale çerçevesinin ilk aşamasını oluşturduğunu belirtti. Buna göre ilk aşamada kamuoyunu bilgilendirmeye ve gönüllülük temelinde tüketimi azaltmaya yönelik önlemler alınacak. Kısıtlamalar gibi daha sıkı önlemler ise durumun kötüleşmesi halinde gündeme gelecek.

Başbakan Ulf Kristersson, Ortadoğu'daki çatışmanın etkisine ve Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıklara rağmen ülkenin enerji arzının istikrarlı seyrini sürdürdüğünü belirtirken, küresel olarak durumun "çok ciddi" boyutta olduğu uyarısında bulundu.

İsveç Enerji Ajansı Genel Direktörü Caroline Asserup ise benzin ve dizel arzının tehlikede olmadığını ve kısıtlama riskinin düşük olduğunu söyledi. Uçak yakıtı konusundaki belirsizliğin daha büyük olduğuna dikkat çeken Asserup, en kötü senaryoda bu konuda daha sıkı önlemlerin alınabileceğini ifade etti.

Yetkililer, yakıt tedarikinde yaşanabilecek uzun süreli aksaklıkların, ulaşım maliyetlerini artırabileceği, enflasyonu yükseltebileceği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua

