İsveç'ten ABD'ye İran Açıklaması

HELSİNKİ, 23 Haziran (Xinhua) -- İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından gerilimin düşürülmesi, itidalle hareket edilmesi ve diplomatik diyaloğa geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Kristersson, pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak dün gece İran'ın nükleer silah programına yönelik düzenlenen saldırıların ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. Ortadoğu'daki şiddet sarmalının durdurulmasının önemini vurgulayan Kristersson, "gerilimin düşürülmesi, itidalle hareket edilmesi ve diplomatik diyaloğa geri dönülmesinin" son derece önemli olduğunu vurguladı.

ABD saldırılarını "olağanüstü büyük çapta" diye nitelendiren Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'daki intikam sarmalı sona ermeli. Sürdürülebilir çözüm; diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuka saygı gerektirir" dedi. Stubb, Finlandiya'nın gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Öte yandan İsveç televizyonunun haberine göre İsveç eski Başbakanı Carl Bildt, ABD saldırılarının meşru müdafaa olarak nitelendirilmesine şiddetle karşı çıkarak, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.