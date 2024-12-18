İsveç'ten Savunma Bütçesi Artışı - Son Dakika
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İsveç'ten Savunma Bütçesi Artışı

İsveç\'ten Savunma Bütçesi Artışı

İsveç, 2024 askeri bütçesini 2030'a kadar artıracak, savunma gücünü güçlendirecek plan onaylandı.

18.12.2024 13:06
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HELSİNKİ, 18 Aralık (Xinhua) -- İsveç parlamentosu salı günü 2024 yılında 125 milyar İsveç kronu (11,42 milyar ABD doları) olan askeri bütçeyi 2030 yılına kadar 186 milyar İsveç kronuna çıkaracak yeni savunma planını onayladı.

İsveç'in SVT kanalına göre Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç'in savunma harcamalarını en fazla arttıran Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Mühimmat, füze ve yedek parça tedarikinin artırılmasına öncelik veren planda silahlı kuvvetlerin, kara kuvvetleri için dört tugay, donanma için yedi korvet ve beş denizaltı ve hava kuvvetleri için altı avcı tümeninden oluşan mevcut yapısı da korunuyor.

İsveç'in savunma gücünün 2035 yılına kadar 88.000'den 130.000 kişiye çıkması planlanıyor. İnsansız hava araçları, uzun menzilli füzeler ve gelişmiş radar sistemlerine yapılan önemli yatırımların yanı sıra yıllık zorunlu askere alınan kişi sayısı 5.000'den 12.000'e çıkarılacak.

Kaynak: Xinhua

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