İsviçre, ABD-Çin Ticaret Görüşmelerine Ev Sahipliği Yaptı

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Keller-Sutter, Cenevre'de hafta sonu ABD ile Çin heyetleri arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İsviçre'nin Cenevre kentinde Çin ile ABD arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olmasından memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Keller-Sutter, ülkesinin iyi niyetini sunma arzusunu vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Cenevre'de Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini görüşmüştü.

ABD ile Çin tarifeler konusunda restleşmişti

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini üç aylığına yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek.