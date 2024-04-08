İsviçre'de, ülkeye yönelik göçün sınırlandırılması için referanduma gidilmesi konusunda girişim başlatılırken, bunun için toplanan 114 bin 600 imza Federal Yüksek Mahkemeye teslim edildi.
İsviçre Halk Partisi (SVP) öncülüğünde ülkeye yönelik göçün sınırlandırılması için başlatılan girişim kapsamında, 2050'den önce nüfusun 10 milyona ulaşması engellenmek isteniyor.
SVP'nin göçü sınırlamak için başlattığı girişime göre, daimi ikamet edenlerin sayısının 2050'ye kadar 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve parlamentonun harekete geçmesi gerekecek.
Ülkeye geçici olarak kabul edilen kişilere, kalıcı oturum izni verilmeyecek ve aile birleşimi kapsamında verilen oturum veya vatandaşlık da kısıtlanacak.
Öte yandan, muafiyet veya koruma maddeleri içeren uluslararası anlaşmaların yeniden müzakere edilmesi gerekecek.
SVP, başkent Bern'deki Federal Yüksek Mahkemeye konuyla ilgili halk oylaması yapılması için 114 bin 600 imza teslim etti.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "bu girişime verilen yüksek düzeydeki desteğin, nüfusun İsviçre'ye acilen sürdürülebilir ve bağımsız olarak kontrol edilen göç talep ettiğine işaret ettiği" belirtildi.
İsviçre Federal İstatistik Ofisi, İsviçre'nin toplam nüfusunun 2023'te 9 milyonu aştığını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › İsviçre'de Göç Sınırlandırılması İçin Referandum Girişimi - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısında Başkan Anıl Yetişkin, belediyenin mevcut borç miktarını açıkladı. Belediyenin vadesi geçmiş borcu 458 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekat hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu gerçekleşecek, bir tarih var' dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun kente gireceği tarihin belli olduğunu duyurdu.
Tekirdağ'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollara düşen tatilciler, trafikte yoğunluğa sebep oldu. Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunda Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Karayolundaki akıcı yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?