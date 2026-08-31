İsviçre'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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İsviçre'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Aargau kantonunda düzenlenen etkinlikteki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 43 yaşındaki şüpheli gözaltında.

İsviçre'de Aargau kantonundaki Schachen bölgesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 43 yaşındaki bir İsviçrelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsviçre Federal Polis Ofisi (Fedpol), Schachen'de bulunan at yarışı pistinde dün gece düzenlenen etkinlik sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye açıklama yaptı.

Açıklamada, Aargau kanton polisinin, soruşturmaları kapsamında bu gece İsviçreli bir şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Söz konusu kişinin, bir suç işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Polis, 2 Eylül'de daha fazla ayrıntı verecek ve o zamana kadar başka bir bilgi paylaşmayacak. Polis, şu an için failin tek başına hareket eden bir kişi olduğunu varsayıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Aarau'ya iki irtibat görevlisi gönderildiği, bu kişilerin görevlerinin ilgili makamlar arasında doğrudan bilgi alışverişini ve koordinasyonu sağlamak ve sürekli olarak destek ihtiyacını değerlendirmek olduğu kaydedildi.

Fedpol'ün, Europol ve Interpol'ün uluslararası arama sistemleriyle de temas halinde olduğuna değinilen açıklamada, devam eden soruşturmaları desteklemek için bir komuta yapısı oluşturulduğuna işaret edildi.

Aargau Kantonu Emniyet Müdürü Michael Leupold, dün akşam düzenlenen basın toplantısında Schachen bölgesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin henüz bilinmediğini söylemişti.

Saldırıda 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı

Aargau kanton polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Aarau kentindeki Schachen'de bulunan at yarışı pistinde dün gece düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırının meydana geldiği belirtilmişti.

Saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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