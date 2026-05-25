İsviçre'de yeni 3D baskı yöntemi: Hologramla tek seferde üretim

İsviçre'deki EPFL, tomografik volumetrik eklemeli üretim adı verilen yeni bir 3D baskı yöntemi geliştirdi. Bu yöntemde, lazer ışığı hologram desenleriyle sıvı reçineye yönlendirilerek nesneler neredeyse tek seferde oluşturuluyor. Sistem, lazerin fazını kontrol ederek enerji verimliliğini 70 kat artırıyor ve düşük güçle çalışabildiği için biyobaskıda canlı hücrelere zarar vermiyor.

Testlerde milimetre ölçeğindeki nesneler saniyeler içinde, santimetre ölçeğindekiler dakikalar içinde üretildi. Araştırmacılar, gerçek boyutlu bir insan kulağını düşük güçlü lazerle basmayı başardı. Ayrıca canlı hücreler içeren yapılar üretildi ve hücreler 6 gün canlı kaldı. Yöntem, doku mühendisliği ve kişiye özel implantlar için umut vaat ediyor.