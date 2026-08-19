İsviçre'den Afganlar İçin Geri Dönüş Kararı

İsviçre Federal İdari Mahkemesi, "olumlu bireysel koşullar" altında Afganların ülkelerine geri gönderilmesine izin veren bir karar aldı.

Swissinfo internet sitesinin haberine göre, idari mahkeme, genç bir Afganın geri gönderilmesine karşı yaptığı itirazı reddetti.

Mahkeme, Afganistan'daki durumu yeniden değerlendirerek, olumlu bireysel koşullar altındaki Afganların geri gönderilmelerinin mümkün olduğuna karar verdi.

Kararda, geri dönüşlerin kısıtlı kalması gerektiği ancak bazı elverişli bireysel koşullar altında bunun artık mümkün olabileceği belirtildi.

"Tarihi" olarak nitelendirilen karara göre, Afganistan'dan gelen mülteciler, ülkelerine geri gönderilebilecek.