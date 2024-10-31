İsviçre'den İspanya'ya Destek Mesajı

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İsviçre, yıkıcı sel felaketinden etkilenen İspanya'nın hükümeti ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı İspanya'ya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İspanya'da yıkıcı sel felaketinin yaşandığı kaydedilen paylaşımda, İsviçre'nin, mağdurlar ve onların yakınlarıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Bu zor zamanlarda İspanyol yetkililere ve halkına desteğimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesindeki şiddetli yağış en az 92 kişinin ölümüne ve büyük hasara neden olmuştu.