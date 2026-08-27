İsviçre'den Kuraklıkla Mücadele İçin 70 Milyon Frang - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre'den Kuraklıkla Mücadele İçin 70 Milyon Frang

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre, aşırı sıcaklar ve kuraklıkla mücadele için 70 milyon frang ayrıldığını açıkladı.

İsviçre hükümeti, aşırı sıcaklar ve kuraklıkla mücadele için 70 milyon İsviçre frangından (4,17 milyar TL) fazla kaynak içeren bir paket açıkladı.

Hükümet, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsviçre'yi etkileyen aşırı sıcaklar ve kuraklıkla mücadele çabalarının artırıldığı belirtilerek "Ormanların iklim değişikliğine uyum sağlamasına ve tarım işletmelerinin desteklenmesine yardımcı olmak için kısa sürede 70 milyon İsviçre frangından (4,17 milyar TL) fazla kaynak ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

2027 yılı için ormancılık bütçesinde 17,5 milyon İsviçre frangı (1,48 milyar TL) artış önerildiği belirtilen açıklamada, 2028'den itibaren Federal Çevre, Ulaşım, Enerji ve İletişim Bakanlığının (DETEC) her yıl ek 17,5 milyon İsviçre frangı fon talep edebileceği kaydedildi.

Açıklamada, "2026 yılı için çiftçilere yönelik destek fonlarında bir defaya mahsus 54 milyon İsviçre frangı (3 milyar 23 milyon TL) tutarında artış planlanıyor." denildi.

Ekim ayı sonuna kadar durumla ilgili daha detaylı bir değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, gerekli görülen diğer önlemlerin daha sonra alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca ülke genelinde standartlaştırılmış ısı haritalarının kullanıma sunulup sunulamayacağını da değerlendireceğiz. Halk sağlığını, hayvan sağlığını ve refahını korumayı amaçlayan ek önlemler ve çerçeveler de değerlendirilecek. Ayrıca tarım sektörünün karşılaştığı özel zorlukları ele almak üzere bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İsviçre, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'den Kuraklıkla Mücadele İçin 70 Milyon Frang - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Aydın’da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı
Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor

16:33
Barcelona’ya imzayı atan Livakovic’in mutluluğu gözlerinden okundu
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
15:53
Rakipler belli oluyor Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Rakipler belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
15:30
İmamoğlu davasında çapraz sorgu Adnan Çebi’ye ’kamera bantlama’ görüntüsü soruldu
İmamoğlu davasında çapraz sorgu! Adnan Çebi'ye 'kamera bantlama' görüntüsü soruldu
15:28
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gittiğini gören Galatasaray’dan olay paylaşım
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 16:43:54. #7.13#
SON DAKİKA: İsviçre'den Kuraklıkla Mücadele İçin 70 Milyon Frang - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement