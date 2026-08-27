İsviçre'den Kuraklıkla Mücadele İçin 70 Milyon Frang

İsviçre hükümeti, aşırı sıcaklar ve kuraklıkla mücadele için 70 milyon İsviçre frangından (4,17 milyar TL) fazla kaynak içeren bir paket açıkladı.

Hükümet, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsviçre'yi etkileyen aşırı sıcaklar ve kuraklıkla mücadele çabalarının artırıldığı belirtilerek "Ormanların iklim değişikliğine uyum sağlamasına ve tarım işletmelerinin desteklenmesine yardımcı olmak için kısa sürede 70 milyon İsviçre frangından (4,17 milyar TL) fazla kaynak ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

2027 yılı için ormancılık bütçesinde 17,5 milyon İsviçre frangı (1,48 milyar TL) artış önerildiği belirtilen açıklamada, 2028'den itibaren Federal Çevre, Ulaşım, Enerji ve İletişim Bakanlığının (DETEC) her yıl ek 17,5 milyon İsviçre frangı fon talep edebileceği kaydedildi.

Açıklamada, "2026 yılı için çiftçilere yönelik destek fonlarında bir defaya mahsus 54 milyon İsviçre frangı (3 milyar 23 milyon TL) tutarında artış planlanıyor." denildi.

Ekim ayı sonuna kadar durumla ilgili daha detaylı bir değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, gerekli görülen diğer önlemlerin daha sonra alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca ülke genelinde standartlaştırılmış ısı haritalarının kullanıma sunulup sunulamayacağını da değerlendireceğiz. Halk sağlığını, hayvan sağlığını ve refahını korumayı amaçlayan ek önlemler ve çerçeveler de değerlendirilecek. Ayrıca tarım sektörünün karşılaştığı özel zorlukları ele almak üzere bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.