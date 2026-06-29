İsviçre, F-35A İçin 500 Milyon CHF Ön Ödeme Yaptı

İsviçre Savunma Tedarik Kurumu Armasuisse'nin Başkanı Urs Loher, ABD'den F-35A savaş uçakları satın almak için 500 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 618 milyon dolar) tutarında ön ödeme yaptıklarını bildirdi.

Ülkede Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung'in (NZZ) haberine göre, Loher, ABD'ye F-35A savaş uçakları için yapılan ödemeye dair değerlendirmelerde bulundu.

İsviçre'nin F-35A savaş uçaklarının satın alınması için ABD'ye 500 milyon İsviçre frangı tutarında ön ödeme yaptığını söyleyen Loher, 2026 için planlanan tüm ödemelerin halihazırda tamamlandığını belirtti.

Loher, ödemelerin İsviçre savunma tedariki için ortak ABD fonlama hesabının yeterli düzeyde finanse edilmesini sağlamayı amaçladığını, bu fonun, 30 F-35A uçağı, Patriot hava savunma sistemleri ve F/A-18 için yedek parça alımı da dahil İsviçre'nin ABD'deki tüm tedarik projelerini finanse etmek için kullanıldığını ifade etti.

Ödemelerin askıya alınmasının, İsviçre ordusunu mevcut F/A-18 jetleri için yedek parça teslimatlarının durmasına veya F-35A programının risk altına girmesine yol açabileceğini söyleyen Loher, "Risk bizim için çok büyüktü." dedi.

Loher, Washington'ın sözleşme uyarınca taahhütlerine sadık kalmasını beklediklerini de dile getirdi.???????

İsviçre için ilk F-35A hayalet savaş uçağının montajına mayısta başlanırken, teslimatların 2027 ile 2030 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

İsviçre, 2022'de sipariş ettiği Patriot bataryaları için ABD'ye yaklaşık 700 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 865 milyon dolar) öderken, bu yıl başlaması beklenen teslimat birkaç yıl gecikti.

?İsviçre'nin ABD'den F-35A alımı tartışılıyor

İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş ancak modernleştirme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemelerinin alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.

Referandumun ardından hükümet, ABD'den 36 adet F-35A alınmasına dair 6 milyar İsviçre frangı (CHF) değerinde ön anlaşma imzalamıştı.

İsviçre, 19 Eylül 2022'de 36 F-35A temini için 6 milyar CHF tutarında anlaşma imzalamış ancak ABD yönetimi, yükselen enerji, ham madde fiyatları ve enflasyonu gerekçe göstererek fiyat artırma niyetini İsviçreli yetkililere ileterek ek ödeme talep etmişti.

İsviçre Savunma Bakanlığı, sabit fiyat konusunda ısrarcı olduklarını ancak anlaşmanın hukuki yoldan çözülemeyeceğini ve bu nedenle diplomatik görüşmeler yürüttüklerini açıklamış, anlaşmazlık çözülemezse alımı iptal edebileceklerini bildirmişti.

ABD'den sipariş edilen F-35A savaş uçakları için sözleşmede öngörülen sabit fiyatın Washington yönetimi tarafından artırılmaya çalışılması, tartışmalara neden olmuştu.

Öte yandan, ABD'nin, İsviçre'nin F-35A savaş uçağı için yaptığı ödemeyi Patriot hava savunma sistemi fonuna aktardığı ortaya çıkmıştı.