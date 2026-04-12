İsviçre'de Roma Dönemine Ait İyi Korunmuş Batık Keşfedildi

İsviçre'nin Neuchatel Gölü'nde dalış yapan sualtı arkeologları Fabien Langenegger ve Julien Pfyffer, Roma İmparatorluğu dönemine uzanan son derece iyi korunmuş bir batık keşfetti. Keşif, Kasım 2024'ün sonlarında gerçekleşmesine rağmen yağmalanma riskine karşı uzun süre gizli tutuldu. Göl üzerinde çekilen drone görüntülerinde görülen karanlık bir nokta, araştırmacıların dikkatini çekti ve dalış çalışmalarını başlattı.

Octopus Vakfı'na bağlı arkeologlar, 2025 ve 2026 yıllarında yapılan kazılarda binden fazla eseri gün yüzüne çıkardı. Buluntuların, MS 20-50 yılları arasında batmış bir gemiye ait olduğu ve İsviçre'de üretilen mutfak gereçlerini bir Roma kampına taşımak üzere yola çıkan bir yük gemisine ait olduğu düşünülüyor. Seramik kapların içindeki yiyecek kalıntıları bile bugün bilimsel analizlere konu ediliyor.

Kazılarda ayrıca iki gladyatör kılıcı, bir hançer, bir kemer tokası ve bir fibula gibi lejyoner teçhizatına ait dikkat çekici buluntular da ortaya çıkarıldı. Bu parçalar, gemiye Roma lejyonerlerinin eşlik etmiş olabileceğini düşündürüyor. Bulunan eserlerin sayısı ve çeşitliliği dikkate alındığında, kargonun yaklaşık 6.000 kişilik bir lejyonun ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Julien Pfyffer, çıkarılan eserlerin büyük bir titizlikle koruma altına alındığını belirterek, restorasyon sürecinin kritik olduğunu vurguladı. Eserler şu anda temizleniyor ve inceleniyor. Octopus Vakfı ekibi, keşfe ilişkin bulguları 2027'de yayımlanması planlanan bir kitap ve belgeselle paylaşmayı planlıyor. Ayrıca Latenium'da kapsamlı bir sergi düzenlenmesi de gündemde.