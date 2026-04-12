İsviçre'de Roma Dönemine Ait İyi Korunmuş Batık Keşfedildi
İsviçre'de Roma Dönemine Ait İyi Korunmuş Batık Keşfedildi

12.04.2026 22:29
İsviçre'nin Neuchatel Gölü'nde dalış yapan arkeologlar, Roma İmparatorluğu dönemine ait korunaklı bir batık buldu. Kazılarda 2025-2026 yıllarında binden fazla eser gün yüzüne çıkarken, bunların bir Roma lejyonunun ihtiyaçları için hazırlandığı düşünülüyor. Eserlerin restorasyonu ve sergilenmesi planlanıyor.

İsviçre'nin Neuchatel Gölü'nde dalış yapan sualtı arkeologları Fabien Langenegger ve Julien Pfyffer, Roma İmparatorluğu dönemine uzanan son derece iyi korunmuş bir batık keşfetti. Keşif, Kasım 2024'ün sonlarında gerçekleşmesine rağmen yağmalanma riskine karşı uzun süre gizli tutuldu. Göl üzerinde çekilen drone görüntülerinde görülen karanlık bir nokta, araştırmacıların dikkatini çekti ve dalış çalışmalarını başlattı.

Octopus Vakfı'na bağlı arkeologlar, 2025 ve 2026 yıllarında yapılan kazılarda binden fazla eseri gün yüzüne çıkardı. Buluntuların, MS 20-50 yılları arasında batmış bir gemiye ait olduğu ve İsviçre'de üretilen mutfak gereçlerini bir Roma kampına taşımak üzere yola çıkan bir yük gemisine ait olduğu düşünülüyor. Seramik kapların içindeki yiyecek kalıntıları bile bugün bilimsel analizlere konu ediliyor.

Kazılarda ayrıca iki gladyatör kılıcı, bir hançer, bir kemer tokası ve bir fibula gibi lejyoner teçhizatına ait dikkat çekici buluntular da ortaya çıkarıldı. Bu parçalar, gemiye Roma lejyonerlerinin eşlik etmiş olabileceğini düşündürüyor. Bulunan eserlerin sayısı ve çeşitliliği dikkate alındığında, kargonun yaklaşık 6.000 kişilik bir lejyonun ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Julien Pfyffer, çıkarılan eserlerin büyük bir titizlikle koruma altına alındığını belirterek, restorasyon sürecinin kritik olduğunu vurguladı. Eserler şu anda temizleniyor ve inceleniyor. Octopus Vakfı ekibi, keşfe ilişkin bulguları 2027'de yayımlanması planlanan bir kitap ve belgeselle paylaşmayı planlıyor. Ayrıca Latenium'da kapsamlı bir sergi düzenlenmesi de gündemde.

Son Dakika Güncel İsviçre'de Roma Dönemine Ait İyi Korunmuş Batık Keşfedildi - Son Dakika

Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
SON DAKİKA: İsviçre'de Roma Dönemine Ait İyi Korunmuş Batık Keşfedildi - Son Dakika
