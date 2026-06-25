İsviçre, Kanada'yı 2-1 Yenerek Gruplardan Çıktı

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsviçre grubu lider, Kanada ise ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında ev sahibi ülkelerden Kanada ile İsviçre karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İsviçre 2-1 kazandı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri Ruben Vargas ve Johan Manzambi kaydetti. Kanada'nın tek golü ise Promise David'den geldi.

Bu sonuçla İsviçre, grubu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Kanada ise ikinci sırada yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.