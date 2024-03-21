İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösterenlere para cezası

İsviçre'de 7 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ve "Erdoğan'ı öldürün" pankartını açanlara yönelik beraat kararını bozan Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi, sanıklara para cezası verdi.
İsviçre'de Almanca yayın yapan Tages-Anzeiger ve İngilizce yayın yapan Swissinfo'nun haberine göre, Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterilmesiyle ilgili davada yargılanan ve 2022'de beraat eden 4 sanıkla ilgili kararı bozdu.
Mahkeme, 4 sanığı ayrı ayrı 2 bin ila 3 bin 300 İsviçre Frangı arasında değişen meblağlarla toplam 11 bin İsviçre Frangı para cezasına mahkum etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren, başı ile şakağına doğrultulmuş bir silahın olduğu ve üzerinde "öldürmek" yazan pankartı değerlendiren mahkeme, "öldürmek" fiilinin "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı öldürmek için açık ve net bir çağrıdan başka şekilde nasıl yorumlanabileceğini anlamanın zor olduğunu" belirtti.
İfadenin "tarafsız olarak değerlendirilemeyeceğini" bildiren mahkeme, bu mesajın açıkça bir öldürme çağrısı olarak nitelendirilebileceğini kaydetti.
Kararda, "Objektif olarak bakıldığında metaforik bir anlayışa yer yoktur." ifadesi kullanıldı.
Sanıkların 2022'de yargılandığı Bern bölge mahkemesinin kararında, "gösterilerin temel haklar kapsamında ifade özgürlüğünün korunması kapsamına girdiğinin" belirtildiğini anımsatan Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi, bir kişiyi öldürmeye alenen tahrik etmenin "ne ifade özgürlüğü ne de toplanma özgürlüğü" kapsamında korunmadığını vurguladı.
Savunma avukatlarından Dominic Nellen'in talebi üzerine 4 sanık da Federal Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu.
İsviçre'de 2017'de bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren, "Erdoğan'ı öldürün" pankartını açan sanıklar 2022'de yargılandıkları davada beraat etmişti.
İsviçre'de Erdoğan'ı hedef alan pankart
25 Mart 2017'de düzenlenen mitingde İsviçre'deki sol gruplar yer almış, mitinge terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'ye ait bayrak ve flamaları taşıyan örgüt sempatizanları da katılmıştı.
Siyah fon üzerine hazırlanan pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.
Bern Savcılığı, olayda sorumluluğunu tespit ettiği 4 sanık hakkında Mart 2021'de bir ceza kararnamesiyle "suç işlemeye ve şiddete alenen tahrik" suçundan ceza tayin etmişti.
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