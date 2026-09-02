İsviçre'nin Zürih kantonunda devlet okullarında başörtüsü yasağı kabul edildi - Son Dakika
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İsviçre'nin Zürih kantonunda devlet okullarında başörtüsü yasağı kabul edildi

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Zürih Kanton Meclisi, devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören önergeyi 87 kabul, 82 ret ve 6 çekimser oyla kabul etti. Karar, Müslüman öğrencileri doğrudan etkileyecek; kanton hükümeti, 2 yıl içinde yasal düzenleme hazırlayacak.

Zürih Kanton Meclisi, devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören önergeyi kabul etti.

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, Zürih Kanton Meclisi, sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından sunulan, kamuya bağlı okullar ve anaokullarında kız öğrenciler ile kadınların başörtüsü takmasını yasaklamanın amaçlandığı önergeyi oyladı.

Önerge, 87 kabul, 82 ret ve 6 çekimser oyla kabul edildi.

Oylama sırasında Zürih Kanton Meclisi'nde tartışmalar yaşanırken, SVP'li vekiller başörtüsünü bir baskı sembolü olarak gördüğünü açıkça belirtti.

Fransa'nın örnek gösterildiği önergede, başörtüsünün kız çocuklarına yönelik baskının sembolü olduğu iddia edildi.

Önergenin destekçileri, başörtüsünün devlet ilkokullarının demokratik değerlerine aykırı olduğunu da savundu.

İsviçre Yeşiller Partisi daha farklı önlemler alınmasını isterken, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) ise SVP'yi bu girişimle Müslümanlara karşı kasıtlı olarak kin beslemekle suçladı.

SP, çocuklar için başörtüsü yasağının, din özgürlüğü güvencesiyle doğrudan çeliştiği için yasal olarak uygulanamayacağını belirtti.

İsviçre Merkez Partisi, tek bir dini sembolü hedef almanın yanlış olduğunun altını çizdi.

Önergeye göre yasal düzenleme hazırlanacak

Önerge kapsamında Kanton hükümeti, 2 yıl içinde devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı hazırlayacak. Tasarı, Meclis'te kabul edilirse yasaklar yürürlüğe girecek. Zürih kantonundaki devlet okullarında eğitim gören ve dini inancı gereği başörtüsü takmak isteyen Müslümanlar, bundan doğrudan etkilenecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsviçre, Zurich, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'nin Zürih kantonunda devlet okullarında başörtüsü yasağı kabul edildi - Son Dakika

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