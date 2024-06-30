İsviçre ve Almanya çeyrek finale yükseldi

Güncel

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun ilk maçları tamamlandı. İsviçre ve Almanya, rakipleri İtalya ve Danimarka'yı 2-0'lık skorlarla mağlup ederek isimlerini çeyrek finale yazdırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun ilk maçları oynandı. Günün ilk maçında İsviçre ve İtalya karşı karşıya geldi. İsviçre, son şampiyon İtalya'yı Remo Freuler ve Ruben Vargas'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve çeyrek final biletini alan ilk ülke oldu.

Günün ikinci maçında saat 22.00'de turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Dortmund'da oynanan mücadelenin 36. dakikasında hakem Michael Oliver, yoğun yağış nedeniyle soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından hakem maçı kaldığı yerden başlattı. İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelede Almanya, Kai Havertz ve Jamal Musiala'nın ayağından bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.