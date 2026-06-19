İsviçre ve Katar'dan ABD-İran Görüşmeleri - Son Dakika
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İsviçre ve Katar'dan ABD-İran Görüşmeleri

19.06.2026 21:23
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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Katar ile Bürgenstock'ta ABD-İran mutabakatını görüştü.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat ile son bölgesel gelişmeleri görüştüklerini bildirdi.

Cassis, Sani ile ABD ve İran arasında imzalanan mutabakata dair ilk teknik görüşmelerin yapılması planlanan İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock'ta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Sani ile Bürgenstock'ta bir araya geldiklerini belirten Cassis, "İsviçre ile Katar arasındaki ikili ilişkileri ve işbirliğimizi daha da güçlendirme yollarını ele aldık. Ayrıca ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının ardından yaşanan son bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

İsviçre ve Katar'ın arabuluculuğa, diyaloğa ve iyi niyet girişimlerine büyük önem verdiğini vurgulayan Cassis, uluslararası zorluklara diplomatik çözümler bulma konusunda güçlü kararlılığa sahip olduklarının altını çizdi.

Cassis, "Katar'a önemli arabuluculuk çabaları için teşekkür ettim ve İsviçre'nin gerilimi azaltmayı, istikrarı ve kalıcı barışı hedefleyen girişimleri desteklemeye hazır olduğunu yineledim." bilgisini paylaştı.

Bürgenstock'taki iptal edilen toplantı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından, tarafların bugün Bürgenstock'ta bir araya geleceği toplantının iptal edildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bürgenstock'taki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılmayacak. Dolayısıyla dün duyurulan toplantı iptal edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklama, Beyaz Saray'ın İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurmasının ardından gelmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de bugün Bürgenstock'ta gerçekleştirilmesi planlanan İran-ABD müzakerelerinin "daha sonraki tarihe ertelendiğini" duyurmuştu.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre ve Katar'dan ABD-İran Görüşmeleri - Son Dakika

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