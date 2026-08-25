İsviçre Yazı Sıcak ve Kurak Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre Yazı Sıcak ve Kurak Geçti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'de yaz mevsimi, sıcak hava dalgaları nedeniyle en sıcak dönemlerden birini yaşadı.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinde (MeteoSwiss) iklim bilimci ve kıdemli bilimsel araştırmacı olarak görev yapan Elias Zubler, ülkede neredeyse yaz boyu sıcak hava dalgasının etkili olduğunu bildirerek, "İsviçre'de yaz mevsimi olağanüstü sıcak ve son derece kuraktı. Mevsimsel ortalama sıcaklık açısından 1864'te ölçümlerin başlamasından bu yana en sıcak veya ikinci en sıcak yaz olabilir." ifadelerini kullandı.

Zubler, ülkede yaz boyu etkili olan sıcak hava dalgası ve kayıtlara geçen sıcaklık rekorlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

"İsviçre'de yaz mevsimi olağanüstü sıcak ve son derece kuraktı. Mevsimsel ortalama sıcaklık açısından 1864'te ölçümlerin başlamasından bu yana en sıcak veya ikinci en sıcak yaz olabilir." ifadelerini kullanan Zubler, bu yılın, sıcaklık rekorları açısından hangi sırada yer alacağının eylülde belirleneceğini kaydetti.

Zubler, "Haziranın ikinci yarısında meteorolojik yazın ilk sıcak dalgası Alpler'in her iki tarafında da yaşandı ve yoğunluk (maksimum sıcaklıklar) ile süre açısından tarihi seviyelere ulaştı. 10 gün boyunca (19-28 Haziran) ortalama olarak bazı ölçüm istasyonlarındaki günlük maksimum sıcaklıklar tüm zamanların yeni rekorlarını kırdı. 125 ila 160 yıl önce kayıtlar tutulmaya başlanmasından bu yana daha önce hiç bu kadar sıcak bir 10 günlük dönem yaşanmamıştı. Haziran ayında yaşanan bu sıcak hava dalgasının, yazın erken döneminde meydana gelmesi nedeniyle emsalsiz olduğu söylenebilir." ifadelerini kullandı.

Haziranda Alpler'in kuzey kesimindeki bazı bölgelerde 12-13 gün boyunca yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini vurgulayan Zubler, İsviçre'nin güneyinde ise sıcak günlerin neredeyse kesintisiz olarak 15 Ağustos'a kadar sürdüğüne ve günlük maksimum sıcaklıkların yalnızca bazı durumlarda 30 derecenin altına düştüğünü hatırlattı.

"14 Ağustos'ta bazı yerlerde yeni ağustos ayı rekor sıcaklıkları kaydedildi"

Zubler, şunları kaydetti:

"Hazirandaki sıcak hava dalgasının ardından temmuzun ilk yarısında yüksek sıcaklıklar yaşandı, ardından yaklaşık bir hafta boyunca daha serin havalar görüldü. Sıcaklıklar 28 Temmuz'da Alpler'in kuzey kesimine geri döndü ve 15 Ağustos'a kadar kesintisiz olarak devam etti. 14 Ağustos'ta bazı yerlerde yeni ağustos ayı rekor sıcaklıkları kaydedildi. 2026 yazında birçok izleme istasyonunda günlük maksimum sıcaklıklar için yeni rekorlar kırıldı. 30 Temmuz'da Basel/Binningen'deki izleme istasyonu 39,7 dereceye ulaşarak, 7 Temmuz 2015'te Cenevre'de kaydedilen Alpler'in kuzey tarafındaki en yüksek sıcaklık rekoruna eşitlendi. 2026 yazında toplam 30 MeteoSwiss izleme istasyonunda mutlak maksimum sıcaklık kaydedildi. Bu istasyonların neredeyse yarısı hazirana kadar yerel olarak tüm zamanların rekoruna ulaşmıştı, bu oldukça erken bir zaman dilimi."

Zubler, temmuz ve ağustosta Alpler'in güneyinde sıcaklıkların neredeyse hiç kesintiye uğramadan sürdüğünü kaydetti.

Alpler'in kuzeyinde ise dört büyük sıcak hava dalgasının yaşandığını belirten Zubler, bu yaz başka bir sıcak hava dalgasının yaşanmasını tahmin etmek için erken olduğuna işaret etti.

Zubler, ağustos sonu veya eylül başında da sıcak hava dalgalarının genellikle mümkün olduğunun altını çizdi.

Sıcak hava dalgası nedeniyle buzullar eriyor ve tarım etkileniyor

İsviçre genelinde uzun süre ve yoğun olarak etkili olan sıcak hava dalgası buzulların erimesine neden olurken kuraklık, tarımı da etkiledi.

İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) Direktörü Matthias Huss, yerel basına verdiği demeçte, İsviçre'deki Rhone Buzulu'nun haziran ve temmuzda art arda etkili olan sıcak hava dalgasının ardından sadece bir ayda 4 metreden fazla buz kaybettiğini açıklamıştı.

Huss, kışın az kar yağması nedeniyle Rhone Buzulu'nun günde ortalama 10 santimetre eridiğini kaydetmişti.

İsviçre'de oldukça kurak bir kış yaşandığını ve az kar yağdığını belirten Huss, sıcak hava dalgalarının erken başlamasının da buzulların erimesinde önemli etken olduğuna dikkati çekmişti.

Sıcaklıklar, İsviçre genelindeki göllerin seviyelerinin düşmesine de neden oldu.

Zürih Gölü'nün kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en düşük su seviyesine ulaştığı, iklim değişikliği nedeniyle Cenevre Gölü'nde ise oksijenin azaldığı ve balık popülasyonunun baskı altında olduğu kaydedildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin???????, İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğinin var olduğunu biliyoruz. Bu sıcak hava dalgası istisnai bir durum. Elbette giderek daha sık yaşanacak olan gelecekteki kuraklıklara da hazırlıklı olmalıyız. (Aşırı sıcaklar ve kuraklık) Süre ve yoğunluk açısından şaşırdım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsviçre'de su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle, tarım, hidroelektrik üretimi, doğanın korunması ve içme suyu ihtiyacı arasındaki dengenin kurulmasına yönelik yeni bir stratejinin belirlenmesi de tartışılan konular arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

İsviçre, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre Yazı Sıcak ve Kurak Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi

12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:17:22. #7.13#
SON DAKİKA: İsviçre Yazı Sıcak ve Kurak Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.