İşyurtları Ürün Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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İşyurtları Ürün Fuarı Başlıyor

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Hükümlü ve tutukluların eserleri, 2-6 Eylül'de Ankara'da sergilenecek ve satılacak.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu atölyelerinde hükümlü ve tutukluların el emeğiyle ürettiği ürünlerin vatandaşların beğenisine sunulacağı "İşyurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı", 2-6 Eylül'de düzenlenecek.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkent Millet Bahçesi'nde 2 Eylül'de açılacak fuara, Ceza İnfaz Kurumlarının İşyurdu Müdürlükleri ürünleriyle katılacak.

Hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el emeği ürünlerin sergilenip satışa sunulacağı fuar, 11.00-19.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Ayakkabıdan deri çantaya, takıdan gıda ürünlerine, tekstilden yöresel el sanatlarına kadar geniş yelpazede ürünlerin yer alacağı fuar, ziyaretçilere hem alışveriş hem de sosyal sorumluluk projesine destek olma imkanı sunacak.

Hükümlü ve tutukluların mesleki eğitimlerini desteklemek ve ürettikleri ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla düzenlenen fuar, 6 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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