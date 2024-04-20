Hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Osmangazi Belediye Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki modern ceza infaz rejiminin insanı topluma geri kazandırma anlamında en üst seviyede hizmet verdiğini söyledi.
Hata yapanın, suç işleyenin bunun bedelini ödeyeceğini, cezasını çekeceğini belirten Can, modern infaz rejimindeki temel düsturlarının insan odaklı olduğunu anlattı.
İnfaz rejiminin temel hak ve hürriyetleri merkeze alan bir yapıda olduğunu dile getiren Can, şu değerlendirmede bulundu:
"İnfaz rejiminde cezasını almış bir hükümlü ya da namzet tutuklu, cezaevinde modern anlayışla insan haklarına, insan haysiyetine ve onuruna yaraşır bir şekilde ifayı mükelleftir. Ayrıca eziyet etmenin anlamı yoktur. Zaten cezasını çekecektir. Cezasını çekerken de aynı zamanda topluma kazandırmamız lazım. Bu, infaz rejiminin temel araçlarından biri olmakla birlikte aynı zamanda insanidir. Hem dışarıdaki insanların güvenliği açısından hem de mahkum ve tutuklunun güvenliği, menfaati açısından topluma kazandırılması şarttır. Burada suça meyilli olan kişilerin ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra o meyline devam etmesinin bir anlamı yoktur. Onu suça iten nedenleri araştırmakla birlikte topluma kazandırmak da şarttır."
Ceza infazındaki amaçlarının, temel ilkelerinin tutuklu ve hükümlüleri topluma kazandırmak olduğunu vurgulayan Can, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde modern bir infaz rejiminin teminatı olma anlamında ciddi mesafeler kaydetmiştir. Yeterli bulmuyoruz, daha da ileriye gideceğiz." dedi.
Programda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da katılımcılara hitap etti.
Konuşmaların ardından 54 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıda, tekstil, gümüş işleme, ahşap hediyelik eşya, deri çanta gibi ürünlerin sergilendiği fuarın açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.
Bursa Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, eski Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile davetlilerin katıldığı tören, stantların gezilmesiyle sona erdi.
Fuar, 24 Nisan Çarşamba gününe kadar 11.00-20.30 saatlerinde ziyarete açık olacak.
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