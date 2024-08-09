İtalya, ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında müzakerelerin başlatılmasını destekliyor - Son Dakika
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İtalya, ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında müzakerelerin başlatılmasını destekliyor

İtalya, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısını desteklediğini bildirdi.

09.08.2024 14:03
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İtalya, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısını desteklediğini bildirdi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2735 sayılı kararı doğrultusunda rehinelerin serbest bırakılması yönünde anlaşmaya varma çabalarını destekliyor. Sivil halkın acılarına son vermek, gerekli insani yardımı sağlamak ve bölgesel düzeyde gerilimi düşürmeyi teşvik etmek için Gazze'de ateşkes giderek daha acil hale geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "İtalya, çatışmanın tüm taraflarını, arabulucuların bir anlaşmaya varmak amacıyla 15 Ağustos'ta Doha'da müzakereleri yeniden başlatma davetini daha fazla gecikmeden kabul etmeye çağırıyor." ifadesi de yer aldı.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında müzakerelerin başlatılmasını destekliyor - Son Dakika

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