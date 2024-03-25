İtalya Başbakan Yardımcısı: Rusya terör saldırısından faydalanmamalı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya'nın, başkent Moskova'daki terör saldırısından faydalanmaması gerektiğini söyledi.
İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre Tajani, katıldığı etkinlikte Rusya'nın Polonya'nın hava sahasını ihlaline ilişkin soruyu yanıtladı.
Moskova'daki terör saldırısına değinerek sakin ve ihtiyatlı olunması gerektiğini ifade eden Tajani, bölgede gerginliğin artmasının önüne geçilmesi için çalışılması çağrısında bulundu.
???????Tajani, Rusya'nın terör saldırısından faydalanmaması gerektiğini dile getirdi.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çökmüştü
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.
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