İtalya Başbakanı Meloni, AB\'nin Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini destekliyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönündeki tavsiye kararını hükümet olarak desteklediklerini söyledi.

Brüksel'de 14-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son AB Liderler Zirvesi öncesinde Meloni, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na zirve gündemindeki konular ve İtalyan hükümetinin bu konulara yaklaşımına ilişkin bir konuşma yaptı.

Zirvenin gündeminde yer alan genişleme başlığına ilişkin Meloni, bu süreci genişleme değil Avrupa'nın yeniden birleşmesi olarak gördüğünü belirterek, " Hükümet, Avrupa Komisyonunun Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönündeki tavsiye kararını güçlü şekilde destekliyor. Gürcistan'a da aday statüsü verilmesi yönündeki tavsiyeye katılıyoruz." dedi.

AB Liderler Zirvesi öncesinde ayrıca AB-Batı Balkanlar Zirvesi yapılacağına dikkati çeken Meloni, şunları kaydetti:

"Balkanlar, Avrupa kıtasının kalbinde, Birlik sınırları dahilinde bir bölgedir. İtalya, stratejik bir yaklaşım sergilemeye ve bu ülkelere Avrupa entegrasyonu konusunda net bir perspektif sağlama konusunda kararlıdır. Ayrıca İtalya, Bosna-Hersek'in Avrupa yolunda yürüyüşünü de kararlı şekilde destekliyor. Adaylık statüsünün verilmesiyle zaten ilerlemeler kaydetti ve müzakere statüsüyle daha fazlasını başaracaktır."

Başbakan Meloni, AB'nin genişlemesinin yeni zorlukları beraberinde getireceğinin açık olduğunu, tarım ve uyum politikalarının güncellenmesi için çalışmaları gerektiğini anlattı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meloni, "Ukrayna'nın bu savaşı zaten kazandığını düşünüyorum çünkü bütün topraklarının işgal edilmesinin, imkansız olduğunu batılı özgür halkların desteğiyle gösterdi." ifadesini kullandı.

Meloni, "Ukrayna konusunun İtalya'nın gelecek yıl üstleneceği G7 Dönem Başkanlığı'nın da önemli konu başlıklarından biri olacağını ve Ukrayna'da Rus işgaline karşı durmayı sürdürmeleri gerektiğini" kaydetti.

Filistin meselesi

Giorgia Meloni, zirvedeki öncelikli konuları sıralarken Filistin'e de değinerek "Önceliklerimiz arasında Filistin Ulusal Yönetimi'nin daha da zayıflamasının önlenmesi yer alıyor çünkü bu, çatışma sonrası dönemde hayati önem taşıyacak. Filistin yönetimine olan desteğimizi güçlendirmek zorunludur, en iyi yanıttır ve iki devletli çözüme yönelik yeni bir siyasi itici güçtür." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Meloni, milletvekillerinin soruları üzerine tekrar söz alarak, Gazze için bir yardım gemisi gönderdiklerini, sahra hastanesi kurmaya çalıştıklarını ve Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını vurguladı.

Düzensiz göç konusu

Başbakan Meloni, AB'nin savunmasını da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

AB'nin yasa dışı insan tacirliğiyle mücadele etmesi için baskı yapan ve buna yönelik süreci başlatanın da kendileri olduğunu öne süren Meloni, "Düzensiz göçmenlerin çıkış ve transit geçiş yaptığı ülkeler ile işbirliğini güçlendirmek gerekiyor." dedi.

AB'nin temmuzda Tunus ile imzaladığı mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasını ve yenilerini başlatma çabalarını desteklemeyi sürdürdüklerini dile getiren Meloni, konuşmasının son bölümünde Arnavutluk ile 6 Kasım'da Roma'da imzaladıkları; Arnavutluk'ta İtalya'nın idare edeceği iki göçmen merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmaya da değindi.

Meloni, "Tiran ile imzalanan anlaşma, insan kaçakçılarıyla önemli bir araç olma yolunda ve sadece uluslararası koruma hakkına sahip olanların Avrupa topraklarına girmesine izin vermeyi sağlayacak." diye konuştu.

AB bütçesine yönelik tartışmaların da zirvede kolay geçmeyeceğini aktaran Meloni, ancak son haftalarda bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve dengeli bir çözüm bulmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.