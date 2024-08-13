İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılması yönündeki güçlü beklentisini ilettiği bildirildi.

Roma'daki Başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin, Orta Doğu'daki duruma yönelik yürüttüğü temasları kapsamında İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, 15 Ağustos'ta yapılacak olan bir sonraki müzakere turunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı doğrultusunda, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki güçlü beklentisini yineledi. Başbakan Meloni; ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen arabuluculuğa olan güçlü desteğini de vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in kendini savunma hakkını kabul eden Başbakan Meloni, bölgesel düzeyde, özellikle İtalya'nın önemli bir rol oynadığı Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) bulunduğu İsrail-Lübnan sınırında, gerilimin azaltılmasının önemini vurguladı."

Başbakan Meloni, Orta Doğu'daki gelişmelerle alakalı 6 Ağustos'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah, 8 Ağustos'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

Bu arada, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ve bölgede gerilimin artmasından kaçınmaya çağırdı.

Tajani, şunları kaydetti:

"İtalya, tüm aktörleri, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla beraber Gazze'de ateşkes sağlanması için çalışmaya teşvik ediyor. İran, bölgede gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemlerden vazgeçmelidir. Barışı temin etmekte kararlıyız."