İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılması yönündeki güçlü beklentisini iletti. Meloni, arabuluculuğa olan güçlü desteğini vurguladı.

13.08.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılması yönündeki güçlü beklentisini ilettiği bildirildi.

Roma'daki Başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin, Orta Doğu'daki duruma yönelik yürüttüğü temasları kapsamında İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, 15 Ağustos'ta yapılacak olan bir sonraki müzakere turunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı doğrultusunda, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki güçlü beklentisini yineledi. Başbakan Meloni; ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen arabuluculuğa olan güçlü desteğini de vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in kendini savunma hakkını kabul eden Başbakan Meloni, bölgesel düzeyde, özellikle İtalya'nın önemli bir rol oynadığı Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) bulunduğu İsrail-Lübnan sınırında, gerilimin azaltılmasının önemini vurguladı."

Başbakan Meloni, Orta Doğu'daki gelişmelerle alakalı 6 Ağustos'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah, 8 Ağustos'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

Bu arada, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ve bölgede gerilimin artmasından kaçınmaya çağırdı.

Tajani, şunları kaydetti:

"İtalya, tüm aktörleri, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla beraber Gazze'de ateşkes sağlanması için çalışmaya teşvik ediyor. İran, bölgede gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemlerden vazgeçmelidir. Barışı temin etmekte kararlıyız."

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Giorgia Meloni, İsrail, İtalya, Gazze, roma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:56 Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 15:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement