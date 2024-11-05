İtalya Cumhurbaşkanı Çin'de Resmi Ziyarette

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 7-12 Kasım tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying salı günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
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