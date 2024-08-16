İtalya'da cezaevinde çıkan olaylarda 6 gardiyan yaralandı - Son Dakika
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İtalya'da cezaevinde çıkan olaylarda 6 gardiyan yaralandı

İtalya'nın Torino kentindeki cezaevinde çıkan olaylarda 6 gardiyan yaralandı. Olaylar, mahkumların hücrelerine dönmeyi reddetmeleri ve yatakların ateşe verilmesiyle başladı. Cezaevi Gardiyanları Sendikası Başkanı, cezaevinin yönetilemez ve kontrol dışı olduğunu belirtti.

16.08.2024 15:50
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İtalya'nın Torino kentindeki cezaevinde dün akşam saatlerinde çıkan olaylarda 6 gardiyanın yaralandığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Torino Cezaevi'nde dün 10 mahkum arasında çıkan kavgayla başlayan olayların, hücrelerine dönmeyi reddetmeleri ve yatakların ateşe verilmesiyle büyüdüğü belirtildi.

Bu sırada cezaevinin başka bir bölümünde de protesto başladığı, bunun üzerine gardiyanların müdahale ettiği kaydedildi.

Cezaevindeki olayları bastırmak için ek güvenlik görevlilerinin geldiği, olaylar sırasında 6 gardiyanın yaralandığı ifade edildi. Gardiyanların sağlık durumlarının ciddi olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Cezaevi Gardiyanları Sendikası Başkanı Leo Beneduci, basına yaptığı açıklamada, olayları "çılgınlık" olarak nitelendirerek, Torino Cezaevi'nin "yönetilemez" ve "kontrol dışı" halde olduğunu belirtti.

Diğer yandan, Torino Cezaevi'nin dışında ülkede yaz ayları boyunca farklı kentlerdeki cezaevlerinde aşırı sıcaklar ve cezaevi koşulları nedeniyle zaman zaman huzursuzluklar yaşandığı bildirildi.

İtalya'daki cezaevleri, kapasitelerinin çok üzerinde mahkum ağırlamaları ve dönem dönem mahkumlara kötü muamele haberleriyle gündeme geliyor.

Basında yer alan haberlerde yılbaşından 20 Haziran'a kadar ülkedeki cezaevlerinde 44 intihar vakasının yaşandığı, bu sayının 2023'ün aynı döneminde 34 olduğu belirtildi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, temmuz ayında cezaevlerindeki aşırı yoğunluğa karşı kanun hükmünde kararname çıkardı.

Hükümet, bununla bin kadar yeni ceza infaz memurunun alınmasını ve cezaevlerindeki aşırı yoğunluğu azaltacak tedbirleri hızla uygulamaya koymayı amaçlıyor. Kararname, ceza indirimi prosedürlerini sadeleştirme, uyuşturucu bağımlısı ya da psikolojik sıkıntıları olan mahkumların cezalarının bir bölümünü yatılı tesislerde rehabilitasyon ve yeniden sosyal entegrasyon programlarında geçirmelerini öngörüyor. Muhalefet ise kararnameyi yeterli bulmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da cezaevinde çıkan olaylarda 6 gardiyan yaralandı - Son Dakika

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