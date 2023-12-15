İtalya\'da Chiara Ferragni\'ye 1 Milyon Avro Cezası

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), dünyaca ünlü İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni'nin şirketlerine, İtalya'da Noel ve yılbaşı dönemlerinde tüketilen bir gıda ürünü üzerinden, müşterilerden hayır işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara girişmesi sebebiyle 1 milyon avrodan fazla para cezası kesti.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya fenomeni Ferragni'nin iki şirketi ile ayrıca "Pandoro" kekini üreten Balocco isimli firmaya, yanıltıcı ve haksız ticari reklam ve uygulamalar sebebiyle toplam 1,4 milyon avroyu aşan para cezası kesildiği bildirildi.

Açıklamada, Ferragni'ye ait iki şirket ile Balocco firmasının Kasım 2022'de, Torino'daki bir hastanede kemik kanseri tedavisi gören çocukların tedavisine fon toplama gerekçesiyle ülkede ortama fiyatı 3,5 avro olan ürünü "Pembe Noel Pandoro" adıyla 9 avroya satışa sunduğu ifade edildi.

Chiara Ferragni'nin sosyal medya hesapları vasıtasıyla söz konusu ürünün satın alınarak tedavi gören çocuklara destek olunabileceği vurgusu yaptığı, kendisinin de kampanyaya katıldığını söylediği ancak hasılatlara ve hastaneye yapılan ödemelere bakıldığında durumun böyle gelişmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Balocco firmasının hastaneye birkaç ay önce sadece 50 bin avroluk bağışta bulunduğu, Ferragni'nin ise şirketleri üzerinden bu kampanyadan 1 milyon avronun üzerinde hasılat elde etmesine karşın bağış yapmadığı ifade edildi.

Buna göre Rekabet Kurumu, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalar sebebiyle Ferragni'nin şirketlerinden Fenice'ye 400 bin avroluk, TBS Crew'a ise 675 bin avroluk ceza keserken keki üreten Balocco firmasına da 420 bin avro para cezası verdi.

Kurum, bu cezaları, tüketici hakları kanunundaki mesleki yükümlülüklerin ihlal edilmesine dayandırdı.