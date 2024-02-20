İtalya\'da çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

İtalya'da haftalardır Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını, artan üretim maliyetlerini ve sektöre yönelik desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçiler, seslerini hükümete duyurmak üzere bir kez daha Roma'da bir araya geldi.
Ülkede haftalardır protestolarını sürdüren ve bu eylemlerini geçen hafta traktörleriyle geldikleri başkente taşıyan çiftçiler, bugün yine Roma'da protesto gerçekleştirdi.
Öncekilere nazaran daha küçük ölçekli yapılan gösteride yaklaşık 200 kişilik çiftçi grubu, 2 traktörle Roma'nın önemli meydanlarından Repubblica'ya geldi. Bazı çiftçilerin yanlarında buzağı getirdiği görüldü.
AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü savunan çiftçilerin, bir traktör kasasına üzerinde orak olan tabut koydukları, diğer AB üyesi ülkelerden Almanya, İspanya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan'ın bayrağı astıkları gözlendi.
Protestoda, "Avrupa'nın kölesi değiliz", "Tarım ölüyor" ve "Tarımın kurtarılması için mücadele ediyoruz" yazılı dövizler dikkati çekti.
Çiftçiler, ülkenin kuzeyinden güneyine tarımla uğraşan herkesin bu protestoda birlik olduğunu kaydetti.
Protestoda, çiftçilerin kent merkezine ilerlememesi için güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Bazı çiftçiler, Nomentana Bulvarı'nı kısa süreli trafiğe kapattı.
Çiftçilerin temsilcilerinden Salvatore Fais, basına yaptığı açıklamada, "Trafiği bloke ettik çünkü taleplerimize ilişkin yanıtlar istiyoruz. Tarım Bakanı, bizi kabul etsin istiyoruz." dedi.
Avrupa'da çiftçiler eylemde
Son dönemde uygulanan tarım politikaları, başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere birçok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.
Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle eylem yapıyor.
AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya- Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.
Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › İtalya'da çiftçiler tarım politikalarını protesto etti - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?