İtalya\'da çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

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İtalya'da haftalardır Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını, artan üretim maliyetlerini ve sektöre yönelik desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçiler, seslerini hükümete duyurmak üzere bir kez daha Roma'da bir araya geldi.

Ülkede haftalardır protestolarını sürdüren ve bu eylemlerini geçen hafta traktörleriyle geldikleri başkente taşıyan çiftçiler, bugün yine Roma'da protesto gerçekleştirdi.

Öncekilere nazaran daha küçük ölçekli yapılan gösteride yaklaşık 200 kişilik çiftçi grubu, 2 traktörle Roma'nın önemli meydanlarından Repubblica'ya geldi. Bazı çiftçilerin yanlarında buzağı getirdiği görüldü.

AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü savunan çiftçilerin, bir traktör kasasına üzerinde orak olan tabut koydukları, diğer AB üyesi ülkelerden Almanya, İspanya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan'ın bayrağı astıkları gözlendi.

Protestoda, "Avrupa'nın kölesi değiliz", "Tarım ölüyor" ve "Tarımın kurtarılması için mücadele ediyoruz" yazılı dövizler dikkati çekti.

Çiftçiler, ülkenin kuzeyinden güneyine tarımla uğraşan herkesin bu protestoda birlik olduğunu kaydetti.

Protestoda, çiftçilerin kent merkezine ilerlememesi için güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Bazı çiftçiler, Nomentana Bulvarı'nı kısa süreli trafiğe kapattı.

Çiftçilerin temsilcilerinden Salvatore Fais, basına yaptığı açıklamada, "Trafiği bloke ettik çünkü taleplerimize ilişkin yanıtlar istiyoruz. Tarım Bakanı, bizi kabul etsin istiyoruz." dedi.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Son dönemde uygulanan tarım politikaları, başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere birçok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle eylem yapıyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya- Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.