İtalya'da depremde hayatını kaybeden öğrencilerin evlerinden ayrılmadığı için kusurlu bulunması onaylandı - Son Dakika
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İtalya'da depremde hayatını kaybeden öğrencilerin evlerinden ayrılmadığı için kusurlu bulunması onaylandı

İtalya'nın L'Aquila kentinde 2009'da yaşanan depreme ilişkin bir davada, evlerinden ayrılmadıkları için kusurlu bulunan 7 öğrencinin hayatını kaybetmesi kararı temyiz mahkemesi tarafından da onaylandı. Temyiz mahkemesi, öğrencilerin ailelerinin tazminat talebi ve mahkeme masraflarını da reddetti.

16.07.2024 00:01
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İtalya'nın L'Aquila kentinde 2009'da yaşanan depreme ilişkin bir davada, öncü sarsıntılara rağmen evlerini terk etmeyen ve daha sonra meydana gelen şiddetli sarsıntıda yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 7 öğrencinin, evlerinden daha önce ayrılmadığı için kusurlu bulunması, temyiz mahkemesi tarafından da onandı.

Ülkede, 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği L'Aquila kentindeki 2009'daki depremle ilgili devam eden bir yargı sürecinde, bugün açıklanan bir karar İtalyan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, L'Aquila'daki Temyiz Mahkemesi, 15 yıl önce kentte yaşanan büyük depremden önce evlerinden çıkmadıkları için ilk derece mahkemesi tarafından "dikkatsiz davranışları" sebebiyle kusurlu bulunan 7 öğrenciye yönelik karara yapılan itirazı kabul etmedi.

Temyiz Mahkemesi, öğrencilerin ailelerinin Başbakanlık'tan tazminat talebiyle ilk derece mahkemesinin 2022 yılındaki kararına yaptığı itirazı reddetti.

Ailelerin ayrıca yaklaşık 14 bin avroluk mahkeme masrafını da ödemesi kararlaştırıldı.

Temyiz Mahkemesi Hakiminin, yerel saatle 03.32'de meydana gelen büyük depremden önce, biri önceki gece 23.00'te, diğeri 01.00'de olmak üzere iki güçlü sarsıntı yaşandığını hatırlatarak, bu kişilerin içeride kalmak yerine binayı terk etmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.

İtalyan basını, bu kararın L'Aquila depremine dair "şok edici başka bir karar olduğu" yorumunu yaptı.

Aynı depremde 24 kişinin ölümüyle ilgili bir başka davada da 2022 yılında, ailelerin tazminat talebi benzer gerekçeyle düşürülmüştü.

6 Nisan 2009'da meydana gelen L'Aquila depreminde 309 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da depremde hayatını kaybeden öğrencilerin evlerinden ayrılmadığı için kusurlu bulunması onaylandı - Son Dakika

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