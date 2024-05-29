İtalya'da Filistin Destekçileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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İtalya'da Filistin Destekçileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

İtalya\'da Filistin Destekçileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

İtalya'nın Bologna kentinde toplanan Filistin destekçisi grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Merkez Tren İstasyonu'nda demir yollarına çıkarak ulaşımı kapattı. Yüzlerce kişi, Filistin bayraklarıyla 'Özgür Filistin' sloganları atarak dayanışmalarını gösterdi. Protesto sebebiyle tren seferleri bir süreliğine durduruldu. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise göstericilere sert tepki gösterdi.

29.05.2024 00:51
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İtalya'da Filistin destekçileri, kuzeydeki Bologna kentinin Merkez Tren İstasyonu'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Bologna kentinde "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla yapılan protesto etkinliği çerçevesinde toplanan Filistin destekçisi grup, akşam yerel saatle 19.00 sularında Merkez Tren İstasyonu'nda demir yollarına çıkarak iki peronu ulaşıma kapattı.

Yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla sık sık "Özgür Filistin" şeklinde slogan atarak, İsrail'in son dönemde Refah başta olmak üzere Gazze'deki saldırılarını protesto etti ve Filistin'e dayanışmalarını gösterdi.

Göstericilerin, demir yolu üzerindeki protestosu sebebiyle Bologna Merkez İstasyonu'ndan geçen tren seferleri bir süreliğine durduruldu.

Bazı seferlerde gecikme ve iptaller yaşansa da demir yolunun akşam 20.30 civarında yeniden ulaşıma açıldığı, bu arada yüksek hızlı tren seferlerinde herhangi bir aksama kaydedilmediği basına yansıdı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise göstericilere sert tepki gösterdi.

Söz konusu protestoyu X hesabından paylaşan Salvini, "Bologna'daki bu embesiller, binlerce öğrenci, işçi, yolcu taşıyan düzinelerce treni bloke ederek onlara zarar verdi. Artık bu suç eylemlerine tolerans gösterecek durumda değiliz. Bunun sonuçları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Filistin Destekçileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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