 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İtalya'da Filistin'e destek gösterilerine izin verilmemesi tartışma konusu - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da Filistin'e destek gösterilerine izin verilmemesi tartışma konusu

İtalya'da Yahudi toplumunun, 27 Ocak'ta ülke genelinde yapılması planlanan Filistin'e destek ve dayanışma gösterilerine izin verilmemesi talebi ülkede tartışma konusu oldu. Yahudi toplumunca gösterilerin Uluslararası Holokost'u Anma Günü'ne denk gelmesi sebebiyle izin verilmemesi talebi tepkilere yol açtı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, gösterilerin ertelenmesini isteyeceklerini açıkladı. Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (PRC) Genel Sekreteri Maurizio Acerbo ise talebi kabul edilemez olarak değerlendirdi.

İtalya\'da Filistin\'e destek gösterilerine izin verilmemesi tartışma konusu
25.01.2024 - 21:39,
Abone Ol

İtalya'da Yahudi toplumunun, 27 Ocak'ta ülke genelinde yapılması planlanan Filistin'e destek ve dayanışma gösterilerine izin verilmemesi talebi ülkede tartışma konusu oldu.

Ülkenin farklı kentlerinde bu cumartesi günü için planlanan ve organizasyon kapsamında gerekli izinlerin de alındığı Filistin'e destek ve dayanışma gösterilerine, Yahudi toplumunca "Uluslararası Holokost'u Anma Günü'ne denk geldiği için izin verilmemesi" talebi tartışmalara ve tepkilere yol açtı.

Roma Yahudi Toplumu Başkanı Victor Fadlun'un 27 Ocak'ta Filistin'e destek yürüyüşlerine engel olunmasını istemesinin ardından, bugün sağ koalisyon hükümetinden ilginç bir adım geldi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, yaptığı açıklamada, Roma ve Milano'da yapılması planlanan Filistin'e destek yürüyüşlerinin Holokost'u Anma Günü olan cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle hükümet olarak ertelenmesini isteyeceklerini söyledi.

Piantedosi, "Gösteriler sadece kamu düzeniyle alakalı ciddi gerekçeler varsa sınırlandırılabilir. Bazı gösterilerin, Holokost'un anılması gibi yasal olarak onaylanmış bazı değerlere zarar veren sonuçları olabilir." dedi.

Bakan Piantedosi, Roma ve Milano'daki kamu güvenliğinden sorumlu yetkililerin, gösteri hakkını reddetmek için değil ama başka güne ertelemeye yönelik organizatörlerle görüşeceğini belirtti.

Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (PRC) Genel Sekreteri Maurizio Acerbo ise yaptığı yazılı açıklamayla, Yahudi Toplumu Temsilcisi'ne bu konuda sert tepki göstererek, "Filistin toplumunun düzenlediği gösterinin yasaklanması talebi kabul edilemez. Yahudi halkını yok eden Filistinliler değildi ve onların direnişi, Alman faşizminin ırkçı yok etme projesiyle karşılaştırılamaz." ifadelerini kullandı.

Bu talebe bir tepki de Roma'daki Tre Üniversitesi'nde Holokost'u anma etkinliği sırasında bir grup öğrenciden geldi.

Öğrenciler, İtalyan Yahudi Toplumu'nun talebine tepki göstererek, "Biz Filistin halkının yanındayız ama Yahudilere karşı değiliz. Neden 27'sindeki yürüyüş sorun yaratsın? Gazze'de yaşananlar, Varşova Gettosu'nda yaşananlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İtalya'da haftalardır farklı ölçeklerdeki gösteri ve yürüyüşlerle protesto ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İtalya, Roma, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Filistin'e destek gösterilerine izin verilmemesi tartışma konusu - Son Dakika


23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30
Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Son Dakika
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
20:03 1400 kişiye mezar olan binayı yapan müteahhitten skandal savunma: Adına yakışır şekilde çok büyük bir deprem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da Filistin'e destek gösterilerine izin verilmemesi tartışma konusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement