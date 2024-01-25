İtalya\'da Filistin\'e destek gösterilerine izin verilmemesi tartışma konusu

İtalya'da Yahudi toplumunun, 27 Ocak'ta ülke genelinde yapılması planlanan Filistin'e destek ve dayanışma gösterilerine izin verilmemesi talebi ülkede tartışma konusu oldu.

Ülkenin farklı kentlerinde bu cumartesi günü için planlanan ve organizasyon kapsamında gerekli izinlerin de alındığı Filistin'e destek ve dayanışma gösterilerine, Yahudi toplumunca "Uluslararası Holokost'u Anma Günü'ne denk geldiği için izin verilmemesi" talebi tartışmalara ve tepkilere yol açtı.

Roma Yahudi Toplumu Başkanı Victor Fadlun'un 27 Ocak'ta Filistin'e destek yürüyüşlerine engel olunmasını istemesinin ardından, bugün sağ koalisyon hükümetinden ilginç bir adım geldi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, yaptığı açıklamada, Roma ve Milano'da yapılması planlanan Filistin'e destek yürüyüşlerinin Holokost'u Anma Günü olan cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle hükümet olarak ertelenmesini isteyeceklerini söyledi.

Piantedosi, "Gösteriler sadece kamu düzeniyle alakalı ciddi gerekçeler varsa sınırlandırılabilir. Bazı gösterilerin, Holokost'un anılması gibi yasal olarak onaylanmış bazı değerlere zarar veren sonuçları olabilir." dedi.

Bakan Piantedosi, Roma ve Milano'daki kamu güvenliğinden sorumlu yetkililerin, gösteri hakkını reddetmek için değil ama başka güne ertelemeye yönelik organizatörlerle görüşeceğini belirtti.

Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (PRC) Genel Sekreteri Maurizio Acerbo ise yaptığı yazılı açıklamayla, Yahudi Toplumu Temsilcisi'ne bu konuda sert tepki göstererek, "Filistin toplumunun düzenlediği gösterinin yasaklanması talebi kabul edilemez. Yahudi halkını yok eden Filistinliler değildi ve onların direnişi, Alman faşizminin ırkçı yok etme projesiyle karşılaştırılamaz." ifadelerini kullandı.

Bu talebe bir tepki de Roma'daki Tre Üniversitesi'nde Holokost'u anma etkinliği sırasında bir grup öğrenciden geldi.

Öğrenciler, İtalyan Yahudi Toplumu'nun talebine tepki göstererek, "Biz Filistin halkının yanındayız ama Yahudilere karşı değiliz. Neden 27'sindeki yürüyüş sorun yaratsın? Gazze'de yaşananlar, Varşova Gettosu'nda yaşananlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İtalya'da haftalardır farklı ölçeklerdeki gösteri ve yürüyüşlerle protesto ediliyor.