İtalya\'da Filistin\'e destek gösterilerine polis müdahalesi tepki çekti

Güncel

İtalya'nın Floransa ve Pisa kentlerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine katılanlara güvenlik güçlerinin müdahalesi tepki çekti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Floransa ve Pisa kentlerinde Gazze'deki katliamı protesto eylemlerinde olaylar çıktı.

Öğrenci gruplarının ve sendikaların organize ettiği Filistin'e destek ve dayanışma gösterilerinin Pisa ayağında, protestocuların kent merkezindeki Cavalieri Meydanı'na girmek istemesinin ardından polisin coplu sert müdahalede bulunduğu basına yansıdı.

Bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin, öğrencilerin şehirdeki sinagog, Yahudi mezarlığı ve Pisa Kulesi gibi "hassas noktalar"a yürümek istediği gerekçesiyle müdahale ettiği ifade edildi.

Aynı şekilde Floransa'da da öğrencilerin ABD Başkonsolosluğuna yürümek istemesine güvenlik güçleri izin vermedi. Floransa'da da polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anların yaşandığı belirtildi.

Muhalefet lideri Conte: "Gazze'de devam eden katliamı protesto edenlere bir kez daha copla saldırılıyor"

Polisin özellikle Pisa'daki sert müdahalesine, muhalefet partileri tepki gösterdi.

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, polisin öğrencilere şiddetli müdahalesini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gazze'de devam eden katliamı protesto edenlere bir kez daha copla saldırılıyor. Bu sefer de Pisa'daki öğrenciler bundan zarar gördü. Bir başka benzer durum da Floransa'da yaşandı. Bunlar kaygı verici ve ülkemize yakışmayan görüntüler. Devletin karşıt görüşte olanlara yönelik tepkisi bu olamaz." yorumunu yaptı.

Ana muhalefet Demokratik Parti (PD) Milletvekili Arturo Scotto da "Pisa'dan üniversite yakınındaki öğrencilere yönelik benzeri görülmemiş şiddet görüntüleri geliyor. İnternetteki videolar, bölgeden uzaklaşmakta olan öğrencilere polisin aşırı tepkisini gösteriyor. Bunlar hoş görülemez anlar. Bunun hesabını İçişleri Bakanı'na soracağız." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki diğer sol partiler de İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'ye Pisa'da polisin öğrencilere yönelik müdahalesinden ötürü tepki gösterirken, buna bir açıklama getirmesini istedi.

Sosyal medya platformlarında da pek çok kullanıcı, polisin Pisa'daki sert müdahale anının görüntülerini paylaşarak buna tepki gösterdi.