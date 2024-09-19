İtalya\'da Fırtına ve Sel Felaketi

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İtalya'da şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış, kuzeydeki Emilia-Romagna bölgesinde sel ve taşkınlara neden olurken binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Orta Avrupa'da can ve mal kayıplarına yol açan "Boris" fırtınasının etkisi, İtalya'nın kuzeyindeki bölgelerden Emilia-Romagna'da görülüyor.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün başlayan ve gece boyunca süren yağışların, bölgeden geçen Senio, Marzeno ve Lamone gibi bazı nehir ve derelerde taşkınlara neden olduğu belirtildi. Bölgede olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen kentlerin Bologna, Cesena, Forli, Ravenna, Faenza ve Rimini olduğu aktarıldı.

Ravenna kenti yakınlarındaki Senio nehrindeki taşkın neticesinde, Castel Bolognese beldesinin merkezini su bastığı kaydedildi.

Ravenna civarında tahliye edilen 800 kişiye ek olarak, Bologna civarında 165 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve geceyi yerel yönetimlerin sağladığı misafirhanelerde geçirdiği belirtildi. Bölge genelinde zor durumda olup tahliye edilenlerin sayısının bini geçtiği bildirildi.

Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin evde mahsur kalanlara yönelik yardım çalışmalarının devam ettiği, bölgedeki yerleşim yerlerinde de belediye başkanlarının özellikle nehir kenarlarında ikamet eden halkı, zemin ve bodrum katlardan uzak durmaları ve mümkünse üst katlarda kalmaları konusunda uyardığı ifade edildi.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Galeazzo Bignami, Emilia-Romagna'daki sel felaketine dair düzenlediği basın toplantısında, Ravenna yakınlarındaki Bagnacavallo'da 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

İtalyan İtfaiyesi de X platformundan yaptığı paylaşımda, kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci ise Emilia-Romagna Bölgesi için "acil durum" ilan etmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Bölgede Ravenna civarında son 48 saatte yağış miktarının 350 milimetreyi aştığı ve Cotignola'daki sanayi bölgesinin sular altında kaldığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bologna, Cesena, Forli, Rimini ve Ravenna'daki okullarda bugün için eğitime ara verildi. Bölgedeki 5 demir yolu hattında da ulaşım durduruldu. Selden en çok etkilenen yerlerden olan Ravenna'da okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da Emilia-Romagna Bölgesi için bugünün ardından yarın da aşırı yağış olabileceği gerekçesiyle "kırmızı" alarm verdi.

Aynı bölgede Mayıs 2023'te yaşanan sel felaketlerinde en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.