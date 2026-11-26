İtalya'da, İtalyanca'yı yeterince bilmeyen yabancı öğrencilerin, herhangi bir sınıftaki oranının yüzde 30 ile sınırlandırılmasını, okullarda öğrencilerin burka giymesinin yasaklanmasını ve ebeveynlere İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilmesini öngören kanun teklifi parlamentoda kabul edilerek yasalaştı.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, eylülde gündeme getirdiği tartışmalı düzenleme, çift meclisli parlamenter sisteme sahip ülkede, parlamentonun her iki kanadındaki oylama sürecini tamamladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato'nun 19 Kasım'da onayladığı düzenleme, nihai onay için alt kanat Temsilciler Meclisi'nde oylandı.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılan milletvekillerinden 112'sinin "hayır" oyuna karşılık, 142 "evet" oyuyla düzenleme onay aldı ve yasalaştı.

Hükümetin getirdiği düzenleme, İtalyanca'yı yeterince bilmeyen yabancı öğrencilerin herhangi bir sınıftaki oranının yüzde 30 ile sınırlandırılmasını, okullarda öğrencilerin burka giymesinin yasaklanmasını, ebeveynlere İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilmesini, engelli öğrencilere destek sağlanmasını, siber zorbalıkla mücadele edilmesini ve çocukların okulu bırakmasının önlenmesine yönelik tedbirleri de kapsıyor.

"Her öğrencinin eğitimde başarıya ulaşma hakkını güçlendiriyoruz"

Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, "Bu düzenlemeyle İtalyan ailelere somut çözümler sunuyor ve her öğrencinin eğitimde başarıya ulaşma hakkını güçlendiriyoruz." dedi.

Ana muhalefetteki merkez sol Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein ise düzenlemeye karşı çıktı.

Schlein, hükümetin yabancı çocukları dışarıda tutmak için bu tür tasarlanmış kotalar yerine, altyapısı çöken okulların güçlendirilmesi ve eğitim personeline de yatırımlar yapması gerektiğini belirtti.

Ülkede öğrenciler, son dönemde okullarının bakımsız durumunu ve eğitime ayrılan kaynakların az olduğu gerekçesiyle hükümeti protesto etmek amacıyla sokaklara çıkıyor.