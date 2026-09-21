İtalya'da Meloni'nin sınıflarda yabancı öğrenci ve burka düzenlemesi tartışma yarattı

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin dün gündeme getirdiği İtalyan okullarındaki sınıflarda "yabancı öğrenci sayısına sınırlama" ve "burka yasağı" getirmeyi öngören düzenleme, ülkede tartışma yarattı.

Başbakan Meloni'nin dün, partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) gençlik kollarının düzenlediği etkinlikte, hükümet olarak sınıflarda "yabancı öğrenci sayısını sınırlandırma" ve "burka yasağı" getirmeyi öngören yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıklaması, ülkede dünden bu yana en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Ulusal basındaki haber ve yorumlarda, Meloni'nin gündeme taşıdığı yasa önerisinin, 2010'da getirilen ve yabancı öğrencilerin, bir sınıftaki oranının yüzde 30'u geçmemesini tavsiye eden ancak bağlayıcılığı olmadığı için nadiren uygulanan bir yönergeye, yasal geçerlilik kazandırma hedefi taşıdığı belirtildi.

Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara da tartışılan düzenlemenin, tüm yabancı öğrencileri değil yalnızca İtalyanca bilgisi hiç olmayan veya çok az olan AB dışı ülkelerden gelen öğrencileri kapsayacağını savundu.

Eğitimciler, Meloni'nin önerisinin uygulanabilirliğini "zor", muhalefet ise "şov" olarak görüyor

Ulusal Okul Müdürleri Derneği (ANP) Başkanı Antonello Giannelli de ANSA ajansına verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim açısından bakıldığında mesele, geçerli ve anlaşılabilir ancak buna pratik bir çözüm bulmak zor. Okullar, özellikle okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde, çevrelerindeki çocukların kayıt başvurularını kabul etmek zorundadır. Eğer o bölgede çoğunluğu yabancılar oluşturuyorsa ne yapabiliriz? Onları geri mi göndermeliyiz? Bu nedenle yüzde 30'luk bir üst sınır uygulamaya konulamaz."

Roma'daki Francesca Morvillo Enstitüsü Müdürü Valeria Sentili de Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, insanların çocuklarını evlerine yakın yerlerdeki okullara göndermeyi tercih ettiğini belirterek, "Yüzde 30'luk sınır zaten var ama bunun uygulanması zor." dedi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein da Meloni'nin bu önerisiyle, İtalyan ordusunun eski bir generali olan yeni aşırı sağcı lider Roberto Vannacci'nin tersine göç ettirme politikasını izlediğini öne sürdü.

Schlein, "Ayrıca yetkililerden de duyduğumuz gibi, bu uygulanabilir bir öneri değil." ifadesini kullandı.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Başkan Yardımcısı Vittoria Baldino da La7 kanalına yaptığı açıklamada, önerinin Meloni tarafından gelecek yıl yapılacak genel seçimlere yönelik bir "şov" olduğunu söyledi.

Mattarella: "Okulların görevi, toplumsal uyumu sağlamaktır"

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 10 yıl önce deprem felaketi yaşayan Amatrice'de bir okulun eğitim-öğretim yılı açılışında yaptığı konuşmada, isim vermeden Başbakan Meloni'nin dünkü açıklamasına atıfta bulundu.

Okulların entegrasyon için önemli olduğunu vurgulayan Mattarella, "Okul, diğer ülkelerden gelenler ve İtalya'da doğmuş, göçmen çocukları olan gençler için entegrasyonun en etkili aracıdır. Okul, herkesi hazırlar. Anayasa'nın 34. maddesinde belirtildiği gibi 'herkese açıktır." diye konuştu.

Mattarella, "Okullar bağlar kurmalı, ailelerin güvenini kazanmalı, gettoların oluşmasını engellemeli, engelleri ortadan kaldırmalı, topluluklarımızı daha güvenli hale getirmeli, birleştirmeli ve parçalanmayı önlemeli, güvensizlik ve iletişim eksikliği duvarlarını aşmalıdır. Okulların görevi, toplumsal uyumu sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi de okulların kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

İtalya'daki yabancı öğrenci sayısı ne kadar?

İtalyan basınındaki bazı istatistiki verilere göre, ülkedeki toplam öğrenci sayısının yüzde 11,6'sına denk gelen yaklaşık 930 bin yabancı öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin yaklaşık 3'te 2'sini de İtalya'da doğanlar oluşturuyor.

Başbakan Meloni, dün partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bakanlar Kurulu'na, sınıf başına düşen yabancı öğrenci sayısına yasal bir üst sınır getiren, okula uyum konusunda ciddi sorunlar yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu öngören ve okullarda burka ile başörtüsünü yasaklayan düzenleme geliyor." ifadelerini kullanmıştı.