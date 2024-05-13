İtalya'da Muhalefet Partisi Lideri Conte, İtalya'nın Filistin Kararına Eleştiri Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'da Muhalefet Partisi Lideri Conte, İtalya'nın Filistin Kararına Eleştiri Getirdi

İtalya\'da Muhalefet Partisi Lideri Conte, İtalya\'nın Filistin Kararına Eleştiri Getirdi

İtalya'da muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, İtalya'nın Filistin'in BM üyeliği ve gözlemci statüsüne ilişkin karar tasarısında çekimser kalmasını eleştirdi. Conte, bu durumu iktidar için utanç verici bir sayfa olarak nitelendirdi ve Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalındığını düşündüğünü belirtti. Ayrıca, Conte, Filistin devletinin tanınmasını desteklediklerini ve Ukrayna Savaşı'na NATO askeri gönderilmesi fikrine karşı olduğunu ifade etti.

13.05.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısına ilişkin oylamada İtalya'nın "çekimser" kalmasının, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı için "utanç verici bir sayfa" olduğunu belirtti.

2018-2021 yıllarında teknokrat bir isimken iki farklı hükümette başbakanlık yapan M5S lideri Conte, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde Roma'daki Yabancı Basın Derneğinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, İtalyan hükümetinin, BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta yapılan söz konusu karar tasarısına ilişkin oylamada "çekimser" kalmasını nasıl değerlendirdiği sorusuna karşılık Conte, İtalya'nın sadece bu oylamada "çekimser" kalmadığını hatırlatarak, "İtalya, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına çekimser kalmıştı. Bu sonuncusu, diğer yaraya eklenen bir yaradır. BM'de en az iki kez çekimser oy vermek, benim için utanç verici." ifadelerini kullandı.

Meloni hükümetini bu konuda sert şekilde eleştiren ve bu hükümetin kendisini temsil etmediğini ifade eden Conte, "Bu son oylamada çekimser kalmak, bu hükümetin yazdığı başka bir utanç verici sayfa. Açıkçası bununla, Gazze ve Refah'ta yaşananlara kayıtsız kaldıklarını düşünmek durumundayım." diye konuştu.

Conte, çoğunluğu çocuk ve kadın 35 bin Filistinlinin öldüğüne dikkati çekerek, "Bakın, yargıç olmanıza ya da uluslararası insancıl hukuku bilmenize gerek yok. Bu, bu nedenle kabul edilmezdir." dedi.

7 Ekim'de yaşananların, İsrail ve Orta Doğu için "korkunç" olduğunu dile getiren Conte, "Ancak buna karşı gösterilen tepki kabul edilemez. Buna sessiz kalamayız. İsrail'in kendini savunma ve vatandaşlarını koruma hakkını tanıyoruz ancak yaşananlar kabul edilemez. Bunu başından beri ısrarla söyledim: Şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Conte, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada da Filistin devletinin tanınmasını desteklediklerini söyledi.

Conte, bazı NATO ülkesi başkentlerin Ukrayna Savaşına yaklaşımını da eleştirdi

M5S lideri Conte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugünlerde, Rusya'nın karşı saldırısı nedeniyle ciddi bir zorlukla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği Ukrayna'ya NATO askeri gönderilmesine ilişkin fikrin sorulmasına üzerine, şöyle konuştu:

"Macron'un bakış açısını paylaşmıyorum. Macron zaten masada olan bir konuyu gündeme getirdi. Pek çok lidere göre o daha az iki yüzlü davranıyor. Belki diğer liderler, seçim kampanyası kaygısı yaşıyorlar ama 8-9 Haziran'dan (AP seçimleri) sonra mesele, asker göndermek olacak çünkü alternatif strateji yok."

Ukrayna Savaşı'nın başlarında müzakere edilebilecek durum varken bunun istenmediğini söyleyen Conte, "Washington, Londra ve Brüksel'de şahinler belirleyici oldu. Onlar askeri bir zafer üstünde duruyor. Meloni de Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zaferine bahse giriyor. Ben asla zafer üzerine bahse girmem, nükleer savaş başlıklarına sahip, olağanüstü bir askeri kapasiteye sahip ülkeye saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.

Diğer yandan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise bugün Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı'na ev sahipliği yaptığını belirterek, bu nedenle İtalya'nın "büyük bir denge koruma görevi" olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Filistin, Ukrayna, İtalya, Gazze, Nato, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Muhalefet Partisi Lideri Conte, İtalya'nın Filistin Kararına Eleştiri Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:18:06. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Muhalefet Partisi Lideri Conte, İtalya'nın Filistin Kararına Eleştiri Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement