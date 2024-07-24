İtalya'da Orman Yangını: 1000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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İtalya'da Orman Yangını: 1000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

İtalya'nın Puglia bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 1000'den fazla kişi tahliye edildi. Yangın, Vieste sahil kasabası yakınlarındaki bir ormanda başladı ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle tatil köyüne ulaştı. Tahliye edilenler güvenli bölgelere yerleştirildi ve yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

24.07.2024 18:57
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İtalya'nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde başlayan orman yangını nedeniyle 1000'i aşkın kişi bölgeden tahliye edildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, yerel itfaiye yetkilileri, Puglia'nın Vieste sahil kasabası yakınlarındaki bir ormanda çıkan yangının, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 1200 kişiye ev sahipliği yapan tatil köyüne ulaştığını belirtti.

Yangın nedeniyle 1000'den fazla kişinin tahliye edildiğini kaydeden yetkililer, tahliye edilenlerin Vieste Belediyesi tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirildiğini aktardı.

İtfaiye yetkilileri, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de yardımıyla yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İtalya'da Orman Yangını: 1000'den Fazla Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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