İtalya'da sağanak ve fırtına bilançosu 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'da sağanak ve fırtına bilançosu 2 ölü, 1 ağır yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da gün boyu süren sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Orta ve kuzey kesimlerde günlük hayatın olumsuz etkilendiği, heyelan nedeniyle 45 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

İtalya'da gün boyu süren sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı, orta ve kuzey kesimlerde de günlük hayatın olumsuz etkilendiği bildirildi.

İtalyan İtfaiyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre, Udine kentine bağlı Latisana beldesinde bir kadın, su basan alt geçitte hayatını kaybetti.

Başkent Roma'da da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre de ülkenin orta kesimindeki Siena kentine bağlı Sinalunga beldesinde 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadın, bölgeyi vuran fırtına sırasında evinin penceresini kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camlardan yaralanan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Sondrio kentine bağlı Val Masino beldesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 45 kişinin yerlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Bu arada, ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, birçok cadde ve sokağın suyla kaplanmasına, trafiğin aksamasına, su baskınlarına yol açtı. Kentte birçok kişi, çıplak ayakla suyla kaplanan caddelerde yürümek zorunda kaldı.

Şiddetli yağış sebebiyle Trieste ile Venedik kentleri arasındaki demiryolu seferleri de etkilendi. Çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı seferlerde gecikmeler yaşandı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Güncel, İtalya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da sağanak ve fırtına bilançosu 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

00:06
Bakan Gürlek duyurdu Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
23:27
Rusya, Kiev’i vurdu
Rusya, Kiev'i vurdu
23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 00:39:59. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya'da sağanak ve fırtına bilançosu 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement