İtalya'da Savaş Karşıtı Yürüyüşler - Son Dakika
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İtalya'da Savaş Karşıtı Yürüyüşler

İtalya\'da Savaş Karşıtı Yürüyüşler

İtalya'da işçi sendikalarının düzenlediği yürüyüşlerde savaşlara son çağrısı yapıldı.

26.10.2024 20:46
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İtalya'da, işçi sendikalarının girişimiyle pek çok kentte savaş karşıtı yürüyüşler düzenlendi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ile bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, aralarında başkent Roma, Milano, Bari, Cagliari, Floransa, Palermo, Torino'nun da olduğu şehirlerde, "Savaşları durduralım, şimdi Barış zamanı!" yürüyüşü yapıldı.

Başkentteki yürüyüş için Ostiense Meydanı'nda toplanan binlerce savaş karşıtı, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarının ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın durdurulması çağrısında bulundu.

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirerek, "Avrupa, tam da Üçüncü Dünya Savaşı'nı önlemek için doğdu ve bugün bu rolü oynamıyor." dedi.

Landini, İtalyan hükümetini de askeri harcamaları artırmakla eleştirdi, bunun yanlış olduğuna inandığını söyledi.

"Daha fazla savaş olmasın", " Gazze'de soykırım dursun", "NATO'ya da (Vladimir) Putin'e de hayır", "Savaşa hayır", "Silahlara hayır" yazılı dövizler taşıyan protestocular, sık sık barış sloganları attı.

Kortej sırasında büyük boy Filistin bayrağı açıldı.

Yürüyüşe destek veren Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaşa 'hayır' ve barışa 'evet' demek için meydanlara inenlerin olduğu her yerde her zaman Filistinliler de vardır. Filistin halkına yönelik 'soykırım dursun', İsrail'in Lübnan'a ve Lübnan halkına yönelik bombardımanlarına, katliamlarına 'dur' demek için ve Filistin topraklarının işgaline karşı çıkmak için bugün sokaklara çıktık. Yaşasın barış ve savaşa hayır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Savaş Karşıtı Yürüyüşler - Son Dakika

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