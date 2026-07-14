İtalya'da Sıcak Hava Dalgası Kırmızı Alarmı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'da Sıcak Hava Dalgası Kırmızı Alarmı Artıyor

14.07.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üçüncü sıcak hava dalgası nedeniyle İtalya'da kırmızı alarm verilen şehir sayısı 7'ye yükseldi.

İtalya'da yaz başından bu yana etkili olan üçüncü sıcak hava dalgası nedeniyle "kırmızı" alarm verilen kent sayısı arttı.

Ülkede sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede etkili olan üçüncü sıcak hava dalgası sebebiyle bugün Brescia, Floransa, Perugia ve Torino olmak üzere 4 kentte ilan ettiği "kırmızı alarm"ı yarın için Roma, Frosinone, Bologna'ya genişleterek bu sayıyı 7'ye çıkardı.

Bakanlık, meteorolojik veriler ve risk analizleri doğrultusunda, sıcakların daha da yükseleceği 16 Temmuz Perşembe günü ise aralarında başkent Roma, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Torino ve Viterbo olmak üzere 15 şehri "kırmızı alarm" kapsamına aldı.

Sağlık Bakanlığı, internet sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisini yinelerken, özellikle yaşlıların, çocukların ve hastaların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 18.00 arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.

Bu arada, 8 Temmuz'dan bu yana aralıksız "kırmızı alarm" verilen kentlerden olan Floransa'da da aşırı sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kenti ziyaret eden turistlerin ve yerel halkın sıcak hava nedeniyle bunaldıkları ve elektronik minik vantilatörler ve yelpazelerle serinlemeye çalıştıkları gözlendi.

Diğer yandan, aşırı sıcaklarda evlere servis sektöründe çalışanlar da Bologna, Floransa ve Milano gibi kentlerde yarın greve gitme kararı aldı. Sıcak havada dışarıda bisiklet ya da motosikletleriyle dağıtım yapan kuryeler, aşırı sıcak altında çalışmak zorunda kalmaları ve buna yönelik bir ücret artışının olmamasını protesto edecek.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sardinya Adası'nın iç kesimlerinde sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üstüne çıkmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İtalya, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Sıcak Hava Dalgası Kırmızı Alarmı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
İsmail Kartal’dan Oğuz Aydın kararı Tek saniye dahi düşünmedi İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

18:24
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi İşte ilk sözleri
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 18:37:12. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya'da Sıcak Hava Dalgası Kırmızı Alarmı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.