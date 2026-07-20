İtalya'da Sıcak Hava ve Dolu Felaketi

İtalya'da bazı bölgeler aşırı sıcak hava dalgasında kavurulurken, bazı yerlerde de aniden bastıran şiddetli dolu yağışı ve fırtınanın günlük hayatı olumsuz etkilediği bildirildi.

Ülke genelinde yazın başından bu yana etkili olan üçüncü sıcak hava dalgası, birçok kentte "kırmızı alarm" durumunun geçen haftadan sonra bu haftada da devam etmesine yol açtı.

Sağlık Bakanlığı bugün; Bari, Campobasso, Katanya, Civitavecchia, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma ve Viterbo'dan oluşan 17 kenti "kırmızı alarm" kapsamına alırken, yarın bu kentlerin arasına Sardinya Adası'ndaki Cagliari şehrini ekleyerek, sayıyı 18'e çıkardı.

Bu arada, Sivil Savunma Kurumu, Sardinya Adası'nda hava sıcaklıklarının düşmediğine dikkati çekerek özellikle 22 Temmuz'da yeniden 45 dereceyle zirveyi görmesinin beklendiğini belirterek, ada halkını uyardı.

Diğer taraftan, basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Emilia-Romagna Bölgesi'nde de yer yer etkili olan şiddetli dolu yağışı ve fırtına koşulları maddi hasarlara yol açtı.

Bazı yerlerde kayısı büyüklüğünde düşen dolu taneleri otomobillerde ve binaların camlarında çatlaklara, kırılmalara neden olurken, bölge genelinde fırtına sebebiyle çok sayıda ağacın devrildiği belirtildi.

Sosyal medya platformlarına yansıyan görüntülerde de birçok araçta dolu yağışı nedeniyle camların kırılması, kaportaların göçmesi gibi ciddi maddi hasar oluştuğu gözlendi.