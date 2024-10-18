İtalya'da Şiddetli Fırtına: 1 Ölü - Son Dakika
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İtalya'da Şiddetli Fırtına: 1 Ölü

İtalya'nın Ligurya ve Toskana bölgelerinde yoğun yağışlar sel ve taşkınlara yol açtı, 1 kişi hayatını kaybetti.

18.10.2024 14:49
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İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, pek çok yerleşim yerinde sel, taşkın ve su baskınlarına yol açarken, 1 kişi selde hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, son günlerde yoğun yağış alan kuzeybatıdaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde çok sayıda nehir ve derede taşkınlar yaşanırken, bazı yüksek kesimlerde de heyelanlar meydana geldiği belirtildi.

Ligurya Bölgesi'ne 16 Ekim'de 18 saatlik dilimde 200 milimetre, Toskana'da da bazı yerlere bir saat gibi kısa sürede 100 milimetre yağış düştüğü bunun neticesinde su kaynaklarına yakın yerleşim yerlerinden; Ligurya'da; Cenova, Rapallo, Savona, Chiavari kentlerinin, Toskana'da da Livorno ve Siena şehirlerinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Özellikle Ligurya Bölgesindeki Entella ve Magra nehirlerinin taşkın riskine karşı kırmızı alarm verildiği ifade edildi.

Cenova yakınlarında ormanlık arazide yürüyüş yaparken yağmura yakalanan 75 yaşındaki bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca Cenova kentinde Sori Köprüsü'nden akan sel sularının şelaleyi andıran görüntüleri basına ve sosyal medyaya yansıdı.

Yağışlar neticesinde Siena kentinin tren garında demiryollarının suyla kaplandığı görüldü.

Floransa kentinde de aşırı yağıştan tramvay hatlarının zarar gördüğü kaydedildi.

Ligurya ve Toskana'da sel ve taşkınların görüldüğü bazı şehirlerde de ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün için ara verildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da söz konusu iki bölgedeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşları dikkatli olmaları ve yer değiştirmemeleri hususunda uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Şiddetli Fırtına: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Şiddetli Fırtına: 1 Ölü - Son Dakika
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