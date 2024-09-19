İtalya'da Şiddetli Fırtına: 1000'den Fazla Tahliye - Son Dakika
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İtalya'da Şiddetli Fırtına: 1000'den Fazla Tahliye

Emilia-Romagna'da 'Boris' fırtınası sel ve taşkınlara yol açtı, 1000'den fazla kişi tahliye edildi.

19.09.2024 12:47
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İtalya'da şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış, kuzeydeki Emilia-Romagna bölgesinde sel ve taşkınlara neden olurken, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Orta Avrupa'da can ve mal kayıplarına yol açan "Boris" fırtınası etkisini, İtalya'nın kuzeyindeki bölgelerden Emilia-Romagna'da göstermeye başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün başlayan ve gece boyunca süren yağışların, bölgeden geçen Senio, Marzeno ve Lamone gibi bazı nehir ve derelerde taşkınlara neden olduğu belirtildi.

Bölgede olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen kentlerin Bologna, Cesena, Forli, Ravenna, Faenza ve Rimini olduğu aktarıldı.

Ravenna kenti yakınlarındaki Senio nehrindeki taşkın neticesinde Castel Bolognese beldesinin merkezini su bastığı kaydedildi.

Ravenna civarında tahliye edilen 800 kişiye ek olarak, Bologna civarında 165 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve geceyi yerel yönetimlerin sağladığı misafirhanelerde geçirdiği belirtildi. Bölge genelinde zor durumda olup da tahliye edilenlerin sayısının 1000'i geçtiği bildirildi.

Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerinin evde mahsur kalanlara yönelik yardım çalışmalarının devam ettiği, bölgedeki yerleşim yerlerinde de belediye başkanlarının özellikle nehir kenarlarında ikamet eden halkı zemin ve bodrum katlarından uzak durmaları ve mümkünse üst katlarda kalmaları konusunda uyardığı ifade edildi.

Bölgede şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bologna, Cesena, Forli, Rimini ve Ravenna'daki okullarda bugün için eğitim-öğretime ara verilirken, bölgedeki 5 demiryolu hattında da ulaşım durduruldu.

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da Emilia-Romagna bölgesi için "kırmızı" alarm verdi.

Aynı bölgede Mayıs 2023'te yaşanan sel felaketlerinde de en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Şiddetli Fırtına: 1000'den Fazla Tahliye - Son Dakika

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