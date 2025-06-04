İtalya'da Tartışmalı Güvenlik Yasası Onaylandı - Son Dakika
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İtalya'da Tartışmalı Güvenlik Yasası Onaylandı

04.06.2025 19:41
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Giorgia Meloni hükümeti, kolluk güçlerine saldırıları cezalandıran güvenlik yasasını yasalaştırdı.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı kolluk kuvvetlerine saldıranlara karşı cezaları artıran tartışmalı güvenlik kararnamesi, Senato tarafından da onaylanarak yasalaştı.

Meloni hükümetinin, nisan ayı başında kabul ettiği tartışmalı güvenlik kararnamesinin parlamentodaki onay süreci bugün itibarıyla tamamlandı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde 29 Mayıs'ta onaylanan söz konusu güvenlik kararnamesi, bugün de 205 sandalyeli Senato Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Görüşmeler sırasında sol muhalefet partilerinden senatörler, zaman zaman hükümet sıraları önünde oturma eylemi yaparak görüşmelere ve oylamaya geçilmesine engel olmaya çalıştı.

Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada, iktidardaki sağ partilerin desteğiyle 69'a karşı 109 oyla güvenlik kararnamesi Senato'da da onaylandı ve yasalaştı.

Başbakan Meloni, güvenlik kararnamesinin Senato'da da kabul edilerek yasalaşmasının ardından X platformundan yaptığı paylaşımda, hükümetin vatandaşlarının ve güvenlik güçlerinin korunmasına yönelik kararlı bir adım attığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de yeni yasayı, "Stratejik bir tedbir" olarak tanımladı.

Sağ koalisyonun ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi de Instagram hesabından, yasanın onaylanmasını "Zafer" olarak nitelendirdi.

Muhalefet ise hükümetin, bu yeni yasayla güvenlik güçlerinden üzerinden "otoriterliğe dönmeye çalıştığını", yeni yasanın özgürlükleri ve protesto hakkını kısıtladığını savundu.

Bugün parlamentodaki onay sürecini tamamlayan güvenlik kararnamesi, kolluk kuvvetlerine saldıranlara yönelik cezaların artırılması, güvenlik güçlerinin haklarının hukuki açıdan korunması, haksız ve yasa dışı şekilde işgal edilen mülklerin ivedilikle tahliye edilmesinin kolaylaştırılması, stratejik altyapı tesislerine yönelik güvenlik önlemlerinin arttırılması, yaşlılara yapılan dolandırıcılık suçlarına ağır cezalar getirilmesi, istasyon ve metrolarda yankesicilik yapanlara karşı cezaların arttırılması ve hamileliğin hapis cezasından kurtulmak için bahane olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kolluk kuvvetlerinin vücut kamerası kullanması gibi tedbirler öngörüyor.

Yeni yasa ayrıca son dönemde özellikle "Son Nesil (Ultima Generazione)" gibi iklim aktivistlerinin yaptığı trafik akışını engelleyici protesto eylemlerini suç kapsamına alıyor.

Söz konusu düzenleme, 31 Mayıs Cumartesi günü de onbinlerce kişinin katıldığı yürüyüşte protesto edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Tartışmalı Güvenlik Yasası Onaylandı - Son Dakika

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