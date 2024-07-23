İtalya'da Yaya Geçidi Çöktü: 2 Ölü, 10'dan Fazla Yaralı - Son Dakika
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İtalya'da Yaya Geçidi Çöktü: 2 Ölü, 10'dan Fazla Yaralı

İtalya'nın güneyinde, Napoli kentinde bulunan bir sitedeki yaya geçidi çöktü. Çökme sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı. Yaralı çocuklar yoğun bakıma alındı. Yetkililer, siteyi boşaltarak diğer yaya yollarını da kapattı ve çökmenin nedenini araştırıyor.

23.07.2024 15:33
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İtalya'nın güneyinde, Napoli kentindeki bir sitede yaya geçidi çöktü; 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

İtalya'da 1962-1975 yıllarında inşa edilen ve daha önce tadilattan geçirilmesi gündeme getirilen sitede bulunan yaya geçitlerinden biri çöktü.

Geçidin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralı 2 çocuğun yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.

Siteyi tedbir amaçlı boşaltan yetkililer, diğer yaya yollarını da kullanıma kapattı.

Çökmenin nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Yaya Geçidi Çöktü: 2 Ölü, 10'dan Fazla Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Yaya Geçidi Çöktü: 2 Ölü, 10'dan Fazla Yaralı - Son Dakika
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