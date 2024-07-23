İtalya'nın güneyinde, Napoli kentindeki bir sitede yaya geçidi çöktü; 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
İtalya'da 1962-1975 yıllarında inşa edilen ve daha önce tadilattan geçirilmesi gündeme getirilen sitede bulunan yaya geçitlerinden biri çöktü.
Geçidin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralı 2 çocuğun yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.
Siteyi tedbir amaçlı boşaltan yetkililer, diğer yaya yollarını da kullanıma kapattı.
Çökmenin nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › İtalya'da Yaya Geçidi Çöktü: 2 Ölü, 10'dan Fazla Yaralı - Son Dakika
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