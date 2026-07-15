İtalya'da Yeni Güvenlik Yasası - Son Dakika
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İtalya'da Yeni Güvenlik Yasası

15.07.2026 11:07
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Meloni hükümeti, şiddete eğilimli gençler için önleyici önlemler içeren yeni güvenlik yasası hazırladı.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, şiddete meyilli ve çeteleşen 18 yaş altındaki gençlere yönelik bazı önleyici sıkı tedbirler de içeren yeni güvenlik yasa tasarısı hazırladı.

Bakanlar Kurulu dün akşam toplanarak, güvenlik alanında bir dizi yeni düzenleme öngören yasa tasarısını görüştü ve onayladı. Söz konusu tasarı, parlamentonun onayına sunulacak.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu son düzenlemenin nisan ayında yasalaşan kapsamlı güvenlik yasasının genişletilmiş hali olduğunu söyledi.

Piantedosi, nisan ayında yasalaşan düzenlemede yer alan "önleyici gözaltı" uygulamasının eğlence mekanlarında silah veya zarar verme amacı taşıyan diğer nesnelerin bulundurulması gibi kamu güvenliğini tehlikeye atabilecek davranışlarda bulunabileceklerine dair makul nedenin bulunması halinde reşit olmayanları da kapsayacak şekilde genişletildiğini kaydetti.

Bakan, bu düzenlemeyle şehirlerdeki yerel polislerin (zabıta) de "önleyici gözaltı" yapabileceğini söyledi.

Piantedosi, ayrıca emniyet amirlerinin uyarısıyla kamu düzeni ve güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturan gece eğlencelerine yönelik toplanma yasağı getirilebileceği ve görevini yerine getiren kolluk kuvvetlerine karşı işlenen kasten yaralama suçlarında da resen soruşturma yürütülmesi imkanının tanınacağı bilgisini verdi.

Basında çıkan haberlerde, Meloni hükümetinin hazırladığı bu son düzenlemenin özellikle ülkede bir süredir gündemde olan şiddete meyilli ve çeteleşen 18 yaş altındaki gençlere yönelik olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Yeni Güvenlik Yasası - Son Dakika

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