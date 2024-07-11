İtalya'daki Etna Yanardağı Yeniden Kül ve Lav Püskürttü - Son Dakika
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İtalya'daki Etna Yanardağı Yeniden Kül ve Lav Püskürttü

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı, son haftalardaki volkanik hareketliliğinin ardından geceden sabah erken saatlere kadar bir kez daha kül ve lav püskürttü. Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle bazı uçaklar yönlendirildi ve rötarlar yaşandı. Etna'nın deniz seviyesinden yüksekliği değişti ve Voragine kraterinin yüksekliği 3 bin 369 metreye ulaştı.

11.07.2024 12:09
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İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı, son haftalardaki volkanik hareketliliğinin ardından geceden sabah erken saatlere kadar bir kez daha kül ve lav püskürttü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, son günlerde volkanik patlamaların yaşandığı Voragine isimli krater, gece saatlerinde bir kez daha kül ve lav püskürtmeye başladı. Kraterdeki volkanik patlamalar, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle Katanya Fontanarossa Havalimanı'na inmesi gereken bazı uçakların, yakındaki Palermo'ya yönlendirildiği, bazı uçuşlarda ise rötarların olduğu belirtildi.

Etna'nın hareketliliğine rağmen havalimanının hava trafiğine kapatılmadığı ifade edildi.

Etna'nın deniz seviyesinden yüksekliği değişti

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsüne (INGV) bağlı Etna Gözlemevi'nin son paylaştığı bilgiye göre, 2021'den bu yana herhangi bir patlamanın olmadığı Etna'nın, Voragine kraterinde haziranın son haftasından beri devam eden volkanik faaliyetler neticesinde deniz seviyesinden yüksekliği arttı.

Etna'da son günlerde sıkça kül ve lav püskürten Voragine kraterinin yüksekliğinin biriken lavlar nedeniyle 3 bin 369 metreye ulaştığı ve yanardağın en aktif kraterlerinden olan 3 bin 347 metre yüksekliğindeki güneydoğu kraterini geçtiği belirtildi. Voragine kraterinde özellikle 5-7 Temmuz'daki yoğun volkanik faaliyetlerin ardından yapılan ölçümlerde seviyesinin yükseldiği tespit edildi.

Son haftalarda kül, lav püskürtme, lav akışı ve sarsıntılar gibi volkanik faaliyetlerin sıkça gözlendiği Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'daki Etna Yanardağı Yeniden Kül ve Lav Püskürttü - Son Dakika

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