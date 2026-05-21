İtalya'dan Ben-Gvir'e Yaptırım Talebi
İtalya'dan Ben-Gvir'e Yaptırım Talebi

21.05.2026 16:39
İtalya, İsrail'in Ben-Gvir'e yaptırım uygulanmasını talep etti, görüntüler büyük tepki topladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'ne (AB), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlar uygulanması talebinde bulunduğunu bildirdi.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in sosyal medya platformlarından paylaştığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerini aşağıladığı ve kötü muamelede bulunduğu görüntülerin İtalya'daki yankısı sürüyor.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya hükümeti adına, AB Dışişleri Bakanları'nın bir sonraki toplantısında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e yönelik yaptırımların gündeme alınmasını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan resmen talep ettim. Bu talep, filoya karşı gerçekleştirilen kabul edilemez eylemler nedeniyle yapıldı. Aktivistlerin uluslararası sularda alıkonulması, baskı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakılması ve en temel insan haklarının ihlal edilmesi buna dahildir."

Bu arada, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'nun ilk olarak 29 Nisan'da alıkonulmasına ilişkin başlattığı soruşturmada, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı videonun da delil olarak kullanılacağı basına yansıdı.

Küresel Sumud Filosu'nun İtalya'daki temsilciliğinin hukuk ekibinin de savcılığa "insan kaçırma" suçlamasıyla bir şikayette daha bulunduğu belirtildi.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler, birçok ülkede olduğu gibi İtalya'da infial yaratmıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Tajani, görüntüleri ve aktivistlere yapılanları "kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve İsrail'den özür talep etmişti.

Ayrıca İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled, İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve İtalyan hükümetinin güçlü protestosu iletilmişti.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, X'teki hesabından dün, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
