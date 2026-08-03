İtalya'dan Düzensiz Göçmen Merkezine Teklif - Son Dakika
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İtalya'dan Düzensiz Göçmen Merkezine Teklif

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İtalya, AB dışındaki göçmen merkezleri için önerisini yarınki toplantıda sunacak.

İtalya'nın, yarınki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içişleri bakanlarının olağanüstü toplantısında, düzensiz göçmenler için Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezlerine benzer, AB dışında göçmen merkezi kurulmasını teklif edeceği öne sürüldü.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç girişimlerinin ve İtalya'nın İspanya ile Schengen Anlaşması'nı askıya almasının ardından konuya ilişkin tartışmalar sürüyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ismi paylaşılmayan kaynaklar, yarın yapılacak AB içişleri bakanları olağanüstü toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin yarın, Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri benzeri AB göçmen tesislerinin kurulmasını teklif edeceğini öne sürerek, bu merkezin, Avrupa ülkelerinde değil Afrika'da bulunacağını ve Avrupa'nın sağladığı fonlarla yürütüleceğini iddia etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

İtalya, GSP'nin katı şekilde uygulanmasını talep edebilir

Kaynaklar, toplantıda İtalya'nın, "gelişmekte olan ülkelerin gümrük vergisi avantajlarından faydalanmasını AB ülkelerinde düzensiz göçmen olarak yaşayan vatandaşlarının iadesini kabul etmeleriyle ilişkilendiren" Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin (GSP) katı şekilde uygulanmasını talep edeceğini de belirtti.

AB'nin yaptığı düzenlemeye göre Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan bir ülkenin kendi vatandaşlarının geri kabulü konusunda AB ile işbirliği yapmaması durumunda ticari imtiyazlar geri çekilebilecek.

Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade ediyor.

Bu sistemle gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'dan Düzensiz Göçmen Merkezine Teklif - Son Dakika

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